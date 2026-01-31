Nestalo struje u gotovo svim dijelovima zemlje, oglasio se ministar

Nestanak struje u gotovo svim regionima Ukrajine uzrokovan je tehničkim kvarom u energetskom sistemu, izjavio je ukrajinski ministar energetike Denis Šmihalj.

On je naveo da je do kvara došlo u 10.42 časa između energetskih sistema Rumunije i Moldavije, te između zapadnih i centralnih dijelova Ukrajine, prenosi Srna.

Šmihalj je naveo na "Telegramu" da je ovaj kvar izazvao lančano isključivanje u elektroenergetskoj mreži i pokrenuo automatske zaštitne mehanizme na trafostanicama.

Zbog ovog kvara registrovani su i problemi u snabdijevanju vodom.