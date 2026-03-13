Logo
Large banner

Nećemo da igramo kako Kijev svira: Sijarto traži da EU slijedi SAD

13.03.2026

09:41

Komentari:

0
Петер Сијарто
Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

Mađarska je pozvala Evropsku uniju da slijedi primjer SAD i privremeno ublaži sankcije na naftu iz Rusije, a ne da igra kako svira Vladimir Zelenski, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

„Rješenje je ono što danas rade Amerikanci: ne treba da igramo kako svira Zelenski, sankcije na rusku naftu treba da budu ukinute, treba da bude dozvoljeno da se ruski energenti vrate na evropsko tržište. Na žalost, Brisel za sada nije preduzeo taj korak“, napisao je Sijarto na društvenim mrežama.

On je dodao da Mađarska zahtijeva da Brisel, kao i Amerikanci, obustave sankcije na rusku naftu i da se odluke ne donose na osnovu ucjene Zelenskog.

Podsjetimo, SAD su izdale su novu opštu licencu kojom se privremeno dozvoljava prodaja ruske sirove nafte i derivata, utovarenih na brodove do 12. marta.

Prema riječima Dmitrijeva, mera će se odnositi na 100 miliona barela nafte iz Rusije.

(sputnik srbija)

Podijeli:

Tagovi :

Peter Sijarto

Nafta

Volodimir Zelenski

Amerika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Evropi prijete najveći energetski poremećaji

1 d

0
Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Zelenski ugrožava mađarsku energetsku bezbjednost

1 d

0
Сијарто: Ако Орбан побиједи на изборима, Кијев ће обновити транзит нафте преко "Дружбе" у року од дана

Svijet

Sijarto: Ako Orban pobijedi na izborima, Kijev će obnoviti tranzit nafte preko "Družbe" u roku od dana

2 d

0
Мађарски министар нагласио да је Српска значајан фактор: Ковачевић и Тришић Бабић са Сијартом

Republika Srpska

Mađarski ministar naglasio da je Srpska značajan faktor: Kovačević i Trišić Babić sa Sijartom

3 d

10

Više iz rubrike

Нафта

Svijet

Američki mediji: Formiraju se redovi za rusku naftu

2 h

0
Снијег

Svijet

Nevjerovatan prizor: Snijeg pao u Sahari

2 h

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Svijet

Jak zemljotres pogodio Tursku

2 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Vjerujem da je vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei još uvijek živ

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

46

Zatraženo ukidanje presude za pljačku 2.000.000 KM u Banjaluci

11

40

Petronijević: Dopis VSTS-a Osnovnom sudu u Banjaluci ozbiljan nastavak pritiska

11

23

Dijete udarila električna lokomotiva na pružnom prelazu

11

14

NASA uskoro planira misiju na Mjesec

11

02

Ublažavanje američkih sankcija na rusku naftu put ka stabilizaciji tržišta

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner