Mađarska je pozvala Evropsku uniju da slijedi primjer SAD i privremeno ublaži sankcije na naftu iz Rusije, a ne da igra kako svira Vladimir Zelenski, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

„Rješenje je ono što danas rade Amerikanci: ne treba da igramo kako svira Zelenski, sankcije na rusku naftu treba da budu ukinute, treba da bude dozvoljeno da se ruski energenti vrate na evropsko tržište. Na žalost, Brisel za sada nije preduzeo taj korak“, napisao je Sijarto na društvenim mrežama.

On je dodao da Mađarska zahtijeva da Brisel, kao i Amerikanci, obustave sankcije na rusku naftu i da se odluke ne donose na osnovu ucjene Zelenskog.

Podsjetimo, SAD su izdale su novu opštu licencu kojom se privremeno dozvoljava prodaja ruske sirove nafte i derivata, utovarenih na brodove do 12. marta.

Prema riječima Dmitrijeva, mera će se odnositi na 100 miliona barela nafte iz Rusije.

(sputnik srbija)