Baja Mali Knindža na poseban način čestitao rođendan Dodiku

13.03.2026
10:07
Komentari:3
Popularni pjevač narodne muzike Baja Mali Knindža na poseban način je čestitao rođendan predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku.
"Godina brzo prođe
Prolazi dan po dan
Evo i 12. mart dođe
Milorade srećan rođendan
Živi i zdravi bili predsjedniče
sa vama u dobru i zlu
pjevač iz vašeg orkestra
Baja Mali Knindža"
Hvala Baji Malom Knindži na rođendanskoj pjesmi i čestitki. pic.twitter.com/ZPNx1XG068— Milorad Dodik (@MiloradDodik) March 12, 2026
Rođendansku pjesmu je predsjednik SNSD-a podijelio na društvenoj mreži Iks.
