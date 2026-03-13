Baja Mali Knindža na poseban način čestitao rođendan Dodiku

Popularni pjevač narodne muzike Baja Mali Knindža na poseban način je čestitao rođendan predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku.

"Godina brzo prođe

Prolazi dan po dan

Evo i 12. mart dođe

Milorade srećan rođendan

Živi i zdravi bili predsjedniče

sa vama u dobru i zlu

pjevač iz vašeg orkestra

Baja Mali Knindža"

Hvala Baji Malom Knindži na rođendanskoj pjesmi i čestitki. pic.twitter.com/ZPNx1XG068 — Milorad Dodik (@MiloradDodik) March 12, 2026

Rođendansku pjesmu je predsjednik SNSD-a podijelio na društvenoj mreži Iks.