Baja Mali Knindža na poseban način čestitao rođendan Dodiku

13.03.2026

10:07

Баја Мали Книнџа на посебан начин честитао рођендан Додику
Foto: Predsjednik RS

Popularni pjevač narodne muzike Baja Mali Knindža na poseban način je čestitao rođendan predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku.

"Godina brzo prođe

Prolazi dan po dan

Evo i 12. mart dođe

Milorade srećan rođendan

Živi i zdravi bili predsjedniče

sa vama u dobru i zlu

pjevač iz vašeg orkestra

Baja Mali Knindža"

Rođendansku pjesmu je predsjednik SNSD-a podijelio na društvenoj mreži Iks.

Baja Mali Knindža

Milorad Dodik

