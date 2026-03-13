Dodik: Neće biti nikakvog postrojavanja poraženih jedinica HVO-a u Modranu kod Dervente

13.03.2026
10:54
Komentari:3
Neće biti nikakvog postrojavanja bivših pripadnika poraženih snaga HVO-a u Derventi, Republika Srpska neće dozvoliti veličanje ideologije i formacija koje su počinile teške zločine protiv srpskog naroda, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
Dok Hrvatska zabranjuje obilježavanje dana srpskog stradanja, dok nekažnjeno prolazi rušenje i skrnavljenje srpskih grobova, Dodik je istakao da se prevario svako ko je očekivao da će Srbi na svojoj zemlji nijemo posmatrati veličanje jedinica koje su nas ubijale.
- Na svaki pokušaj takve provokacije, reagovaće državni organi Republike Srpske - napisao je Dodik na Iksu.
Boračka organizacija Republike Srpske pozvala je MUP i ostale nadležne da zabrane obilježavanje 34 godine od formiranja 3. bojne /bataljona/ Modran 103. brigade HVO-a 21. marta u Modranu kod Dervente i da se sprovede istraga u vezi sa organizacijom ili će biti prisiljeni da sami spriječe ovaj skup.
