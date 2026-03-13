Logo
Large banner

Dodik: Neće biti nikakvog postrojavanja poraženih jedinica HVO-a u Modranu kod Dervente

13.03.2026

10:54

Komentari:

3
Милорад Додик
Foto: ATV / Branko Jović

Neće biti nikakvog postrojavanja bivših pripadnika poraženih snaga HVO-a u Derventi, Republika Srpska neće dozvoliti veličanje ideologije i formacija koje su počinile teške zločine protiv srpskog naroda, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Dok Hrvatska zabranjuje obilježavanje dana srpskog stradanja, dok nekažnjeno prolazi rušenje i skrnavljenje srpskih grobova, Dodik je istakao da se prevario svako ko je očekivao da će Srbi na svojoj zemlji nijemo posmatrati veličanje jedinica koje su nas ubijale.

- Na svaki pokušaj takve provokacije, reagovaće državni organi Republike Srpske - napisao je Dodik na Iksu.

Boračka organizacija Republike Srpske pozvala je MUP i ostale nadležne da zabrane obilježavanje 34 godine od formiranja 3. bojne /bataljona/ Modran 103. brigade HVO-a 21. marta u Modranu kod Dervente i da se sprovede istraga u vezi sa organizacijom ili će biti prisiljeni da sami spriječe ovaj skup.

Podijeli:

Tag :

Milorad Dodik

Komentari (3)
Large banner

Više iz rubrike

Баја Мали Книнџа на посебан начин честитао рођендан Додику

Republika Srpska

Baja Mali Knindža na poseban način čestitao rođendan Dodiku

1 h

3
Отворени Јавни конкурси за учешће у пројекту Социјализација дјеце Републике Српске

Republika Srpska

Otvoreni Javni konkursi za učešće u projektu Socijalizacija djece Republike Srpske

1 h

0
Од данас пријаве за бесповратна средства пољопривредницима

Republika Srpska

Od danas prijave za bespovratna sredstva poljoprivrednicima

2 h

0
Срђан Мазалица

Republika Srpska

Mazalica: Novom rezolucijom spomenici koji se kvalifikuju kao povezani sa NDH biće srušeni

3 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

46

Zatraženo ukidanje presude za pljačku 2.000.000 KM u Banjaluci

11

40

Petronijević: Dopis VSTS-a Osnovnom sudu u Banjaluci ozbiljan nastavak pritiska

11

23

Dijete udarila električna lokomotiva na pružnom prelazu

11

14

NASA uskoro planira misiju na Mjesec

11

02

Ublažavanje američkih sankcija na rusku naftu put ka stabilizaciji tržišta

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner