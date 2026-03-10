Ako stranka mađarskog premijera Viktora Orbana pobijedi na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, Ukrajina će biti primorana da napravi kompromis i ponovo pokrene tranzit ruske nafte preko naftovoda "Družba" u roku od jednog dana kako bi joj Budimpešta odobrila kredit EU od 90 milijardi evra, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

- Ako rezultati izbora budu onakvi kakvi se nadamo, onda će 13. aprila biti jasno da je nivo inženjerske stručnosti u Ukrajini toliko visok da će pronaći rješenje u roku od jednog dana kako bi ovaj cjevovod postao operativan. Moraće da naprave kompromis sa nama ako će živjeti sa nama još četiri godine, a od nas će zavisiti da li će vojni kredit EU proći - rekao je Sijarto govoreći u Kečkemetu.

Scena Jakov Jozinović donio odluku o koncertu u Spensu u Novom Sadu

Prema njegovim rečima, Kijev „čini sve što može da spriječi nepovoljan ishod izbora“.

Sijarto je podsetio na zapljenu miliona evra i dolara u gotovini koji su se transportovali kroz Mađarsku, nazvavši to "sumnjivim", sugerišući da je novac povezan sa mađarskom opozicionom strankom Tisa, koja je ranije bila povezana sa ukrajinskim vlastima.

Pored toga, Sijarto je poslao poruku Briselu da mora odmah da dozvoli povratak ruskih energenata na evropsko tržište kako bi se izbjegao rast cijena i podrivanje ekonomije.

Svijet Putin: Pod kontrolom Kijeva svega 17 odsto teritorije DNR

Mađarska je 18. februara obustavila isporuku dizela Ukrajini, a 20. februara blokirala je kredit EU Kijevu od 90 milijardi evra dok se ne nastavi tranzit nafte iz Rusije.

Prema Sijartu, to je učinjeno kao odgovor na ucjenu kijevskog režima, koji iz političkih razloga ne nastavlja tranzit ruske nafte preko cjevovoda „Družba“, pokušavajući da izazove energetsku krizu u zemlji i utiče na aprilske izbore.

Mađarske vlasti su više puta tvrdile da se Ukrajina aktivno miješa u mađarsku predizbornu kampanju kako bi na aprilskim izborima dovela na vlast opozicionu vladu koju predvodi lider stranke „Tisa“ Peter Mađar.

Republika Srpska Đokić sa upravom RiTE Gacko: Očuvanje stabilnosti rada ključni prioritet

Ova vlada će odobriti transfer mađarskog novca korumpiranom ukrajinskom režimu i ubrzati pristupanje Ukrajine EU. Govoreći na protestu protiv ucjene Ukrajine ispred ukrajinske ambasade u Budimpešti, Sijarto je izjavio da se Ukrajina miješa u mađarske izbore mnogo flagrantnije i ozbiljnije nego ikada ranije.