Klokić u Rimu: Povezivanje privrednika Srpske i italijanskih investitora

Autor:ATV
10.03.2026
17:44
Komentari:0
Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić posjetio je u Rimu Konfederaciju evropskih asocijacija poslodavaca i profesionalaca (Confederazione AEPI), gdje je razgovarao sa predsjednikom ove organizacije dr. Minom Dinoijem.
Tokom sastanka razgovarano je o mogućnostima povezivanja privrednika iz Republike Srpske i investitora iz Italije, s ciljem unapređenja ekonomske saradnje i povećanja spoljnotrgovinske razmjene.
Dinoi je istakao da je fokus rada Konfederacije internacionalizacija malih i srednjih preduzeća iz Italije, kao i podrška investicijama izvan te zemlje, te dodao da već postoji nekoliko kompanija zainteresovanih za tržište Republike Srpske.
Klokić je tom prilikom upoznao sagovornika sa povoljnim uslovima poslovanja u Republici Srpskoj, kao i sa podrškom koju strani investitori imaju prilikom investiranja.
Hronika
Stravična ispovijest djeda otetog tinejdžera: Prijetili da će mu tijelo pojesti crvi
On je predložio i organizovanje posjete privredne delegacije iz Republike Srpske Rimu, kako bi započeli direktni razgovori kompanija o konkretnim mogućnostima saradnje.
Konfederacija AEPI djeluje kao krovna organizacija malih i srednjih preduzeća i okuplja oko 40 pridruženih udruženja, predstavljajući približno 160.000 preduzeća i oko 50.000 profesionalaca. Fokus njenog rada je na praktičnoj podršci privredi, uticaju na ekonomske politike i jačanju uloge u nacionalnoj i međunarodnoj ekonomiji
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ljubav i seks
2 h0
Hronika
2 h0
Srbija
2 h0
Stil
2 h0
Republika Srpska
3 h1
Republika Srpska
3 h1
Republika Srpska
7 h3
Republika Srpska
7 h22
Najnovije
Najčitanije
20
10
20
07
20
06
20
00
19
51
Trenutno na programu