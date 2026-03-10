Logo
Klokić u Rimu: Povezivanje privrednika Srpske i italijanskih investitora

ATV

10.03.2026

17:44

Златан Клокић
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić posjetio je u Rimu Konfederaciju evropskih asocijacija poslodavaca i profesionalaca (Confederazione AEPI), gdje je razgovarao sa predsjednikom ove organizacije dr. Minom Dinoijem.

Tokom sastanka razgovarano je o mogućnostima povezivanja privrednika iz Republike Srpske i investitora iz Italije, s ciljem unapređenja ekonomske saradnje i povećanja spoljnotrgovinske razmjene.

Dinoi je istakao da je fokus rada Konfederacije internacionalizacija malih i srednjih preduzeća iz Italije, kao i podrška investicijama izvan te zemlje, te dodao da već postoji nekoliko kompanija zainteresovanih za tržište Republike Srpske.

Klokić je tom prilikom upoznao sagovornika sa povoljnim uslovima poslovanja u Republici Srpskoj, kao i sa podrškom koju strani investitori imaju prilikom investiranja.

zlostavljanje djece Evropol

Hronika

Stravična ispovijest djeda otetog tinejdžera: Prijetili da će mu tijelo pojesti crvi

On je predložio i organizovanje posjete privredne delegacije iz Republike Srpske Rimu, kako bi započeli direktni razgovori kompanija o konkretnim mogućnostima saradnje.

Konfederacija AEPI djeluje kao krovna organizacija malih i srednjih preduzeća i okuplja oko 40 pridruženih udruženja, predstavljajući približno 160.000 preduzeća i oko 50.000 profesionalaca. Fokus njenog rada je na praktičnoj podršci privredi, uticaju na ekonomske politike i jačanju uloge u nacionalnoj i međunarodnoj ekonomiji

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

