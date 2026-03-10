Peskov: Teritorijalno pitanje nije jedini problem u Ukrajini

Teritorijalno pitanje je jedno od glavnih pitanja koje treba riješiti u okviru ukrajinskog mirovnog procesa, ali mnoga druga pitanja zahtijevaju pažnju, naveo je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.

"Ne, nije tačno da je teritorijalno pitanje jedina prepreka u mirovnom procesu", rekao je Peskov novinarima.

On je dodao da to pitanje ostaje među glavnim, ali da postoji i "mnogo drugih nijansi" oko kojih Moskva i Kijev treba da se usaglase.