Peskov: Teritorijalno pitanje nije jedini problem u Ukrajini

Izvor:
SRNA
10.03.2026
15:47
Komentari:0
Teritorijalno pitanje je jedno od glavnih pitanja koje treba riješiti u okviru ukrajinskog mirovnog procesa, ali mnoga druga pitanja zahtijevaju pažnju, naveo je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.
"Ne, nije tačno da je teritorijalno pitanje jedina prepreka u mirovnom procesu", rekao je Peskov novinarima.
On je dodao da to pitanje ostaje među glavnim, ali da postoji i "mnogo drugih nijansi" oko kojih Moskva i Kijev treba da se usaglase.
