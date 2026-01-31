Logo
Large banner

Eksplodirale dvije plinske boce, srušila se zgrada

Izvor:

Agencije

31.01.2026

15:36

Komentari:

0
Експлодирале двије плинске боце, срушила се зграда
Foto: Pexels

Stambena zgrada urušila se u italijanskom gradu Adelfija, u provinciji Bari, nakon dvije eksplozije boca za gas, prenose danas mediji u toj zemlji.

Vatrogasne ekipe pretražuju ruševine zgrade kako bi utvrdile da li ima zatrpanih, prenijela je agencija Ansa.

Posebno se traga za dvije starije osobe koje su živjele u manjoj zgradi gdje su se dogodile eksplozije, prenijela je "La Republika".

Na licu mjesta su prisutni karabinjeri i druge hitne službe.

Podijeli:

Tagovi:

Eksplozija

Italija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Џефри Епстајн

Svijet

Ko je Boris Nikolić iz Epstajnovih dokumenata i kakve veze ima s Gejtsom

8 h

0
Четворо погинуло у експлозији у стамбеној згради

Svijet

Četvoro poginulo u eksploziji u stambenoj zgradi

8 h

0
Језив случај: Повукао дјевојку на шине, обоје страдали

Svijet

Jeziv slučaj: Povukao djevojku na šine, oboje stradali

8 h

0
Нестало струје у готово свим дијеловима земље, огласио се министар

Svijet

Nestalo struje u gotovo svim dijelovima zemlje, oglasio se ministar

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner