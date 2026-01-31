Eksplodirale dvije plinske boce, srušila se zgrada

Izvor:
Agencije
31.01.2026
15:36
Komentari:0
Stambena zgrada urušila se u italijanskom gradu Adelfija, u provinciji Bari, nakon dvije eksplozije boca za gas, prenose danas mediji u toj zemlji.
Vatrogasne ekipe pretražuju ruševine zgrade kako bi utvrdile da li ima zatrpanih, prenijela je agencija Ansa.
Posebno se traga za dvije starije osobe koje su živjele u manjoj zgradi gdje su se dogodile eksplozije, prenijela je "La Republika".
Na licu mjesta su prisutni karabinjeri i druge hitne službe.
Najnovije
Najčitanije
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Trenutno na programu