Eksplodirale dvije plinske boce, srušila se zgrada

Stambena zgrada urušila se u italijanskom gradu Adelfija, u provinciji Bari, nakon dvije eksplozije boca za gas, prenose danas mediji u toj zemlji.

Vatrogasne ekipe pretražuju ruševine zgrade kako bi utvrdile da li ima zatrpanih, prenijela je agencija Ansa.

Posebno se traga za dvije starije osobe koje su živjele u manjoj zgradi gdje su se dogodile eksplozije, prenijela je "La Republika".

Na licu mjesta su prisutni karabinjeri i druge hitne službe.