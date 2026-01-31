Lajčak u Epstajnovim dokumentima: Pravi tornado izbio u Slovačkoj

Američko ministarstvo pravde objavilo je više od tri miliona dokumenata iz tzv. Epstajn fajls, a u njima se spominjalo i ime slovačkog političara i bivšeg visokog predstavnika u BiH Miroslava Lajčaka.

Na nove dokumente prvi je upozorio portal "360tka", koji je objavio dijelove do sada nepoznate komunikacije između Lajčaka i Epstajna iz 2018. godine.

Objavljene poruke oslikavaju ličniji i intenzivniji odnos nego što je Lajčak ranije priznavao.

Prema dokumentima, dvojica muškaraca razmjenjivali su poruke ne samo o politici i diplomatiji, već i više puta o ženama.

U jednoj od konverzacija Epstajn Lajčaku nudi žene uz dodatak da može “uzeti i njihove sestre”.

Potom se podrugljivo dodaje da su mu vjerovatno premlade jer imaju manje od 30 godina.

"Nemoj biti zao. Ne znaš kakav sam u akciji", odgovorio je, prema listu Denik N.

U drugim porukama obojica se izražavaju o “djevojkama” u Kijevu ili Moskvi, pri čemu komunikacija ima opušten, pa i šaljiv ton.

Na jednu fotografiju iz Moskve Epstajn je odgovorio da bi “radije pogledao iznutra” i tvrdio da su te djevojke “najbolji ruski izvoz”. Prema slovačkom ministru, odmah poslije nafte.

Lajčak je, međutim, za "360tku" odbacio takva tumačenja i tvrdi da s Epstajnom nikada nije komunicirao o ženama.

Dokumenti istovremeno ukazuju na to da njihov kontakt nije bio sporadičan. Ime Miroslava Lajčaka pojavljuje se u spisima stotinama puta, a seksualni nasilnik ga je često oslovljavao familijarno kao “Miro”.

Dio poruka potiče iz perioda kada je Lajčak bio predsjednik Generalne skupštine UN i redovno boravio u Njujorku. Upravo u tom periodu navodno su dogovarali sastanke, večere ili moguće posjete Epstajnovoj rezidenciji u Palm Beachu na Floridi. Tamo je dolazilo do zlostavljanja maloljetnih djevojčica.

Objavljeni materijali dotiču se i politike. Lajčak je napisao da “voli” ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova.

Dopisivali su se i o situaciji nakon ubistva Jana Kuciaka 2018. godine. Diplomat je pisao da ima sastanak s “bivšim premijerom” (vjerovatno Robertom Ficom) i da će mu saopštiti da se ne želi kandidovati za predsjednika. Navodno to ne želi njegova porodica, a i sebe vidi prije svega na “međunarodnoj sceni”. Ipak, strahovao je da će ga “stranka” (vjerovatno Smer) zbog toga mrziti.

Prema porukama, Lajčak je Epstajnu nudio posredovanje sastanka Stiva Banona s Robertom Ficom, što je bivši ministar kasnije demantovao.

Ministarstvo pravde SAD naglašava da objavljivanje dokumenata ne znači potvrdu istinitosti svih tvrdnji. Mnogi zapisi potiču iz neprovjerenih prijava, a dio materijala je značajno zacrnjen.

Ipak, obim i karakter komunikacije izazvali su političke reakcije u Slovačkoj.

Nakon objavljivanja novih Epsteinovih dokumenata, lider stranke Progresivna Slovačka (PS) Michal Šimečka pozvao je Lajčaka da podnese ostavku na mjesto savjetnika premijera Fica.

"Nakon današnjeg dana ne postoji nijedna druga opcija osim da Lajčak odmah podnese ostavku na funkciju savjetnika premijera, a ako to ne učini, Robert Fico ga mora odmah smijeniti. Pozivam ih da odmah snose odgovornost za ovaj odvratni propust koji nanosi štetu ugledu Slovačke u inostranstvu", napisao je Šimečka na društvenim mrežama.

Poslanik stranke SaS Martina Holečkova takođe je pozvala na Lajčakovu ostavku.

"Gospodine Lajčak, dosta laži o Epstajnu. Ovo je jasan dokaz da njegova komunikacija s Epsteinom nije bila samo društvena ili diplomatska, kako je tvrdio", napisala je Holečkova.