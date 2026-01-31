Logo
Large banner

Rod krompira rekordan, dijele ga besplatno

31.01.2026

15:41

Komentari:

0
Род кромпира рекордан, дијеле га бесплатно
Foto: Pixabay

Neuobičajeno bogat rod krompira u Njemačkoj inspirisao je jednog poljoprivrednika da organizuje "aukciju" ovog povrća u Berlinu, a širom njemačke prijestonice ljudi su pozvani da dođu na različite punktove i besplatno ga preuzmu, prenose danas mediji.

Njemci vole krompir, a prema zvaničnoj statistici, godišnje pojedu u prosjeku 63 kilograma po osobi, ali je rekordan višak koji su poljoprivrednici proizveli tokom posljednje žetve zatekao čak i najveće ljubitelje ovog povrća, prenio je Gardijan.

Rekordni prinos, najveći u posljednjih 25 godina, inspirisao je jednog poljoprivrednika da organizuje u Berlinu akciju nazvanu poplava krompira (Kartoffel-Flut), a građani su pozvani da dođu i besplatno ga pokupe.

Među onima koji su iskoristili ovu ponudu su narodne kuhinje, skloništa za beskućnike, vrtići, škole, crkve i neprofitne organizacije.

илу-вријеме-облаци-22102025

Društvo

Stižu li lijepe vijesti za ferbuar?

Čak je i berlinski zoološki vrt učestvovao u “misiji spasavanja“ viška krompira, preuzevši tone ovog povrća koje bi inače završilo na deponiji, ili za proizvodnju biogasa.

Dva kamiona krompira su poslata u Ukrajinu, naveo je Gardijan.

Stanovnici Berlina, od kojih mnogi osjećaju pritisak zbog rasta troškova života, stigli su na unaprijed najavljena mjesta za podjelu krompira, puneći njime sve, od vreća i kanti, pa do ručnih kolica.

Na društvenim mrežama dijele se recepti za jela od krompira, a jedan od njih koji je privukao pažnju je supa od krompira Angele Merkel, koju je bivša njemačka kancelarka prvi put podijelila sa biračima uoči opštih izbora 2017. godine u intervjuu za jedan časopis.

Podijeli:

Tagovi:

Krompir

Berlin

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Експлодирале двије плинске боце, срушила се зграда

Svijet

Eksplodirale dvije plinske boce, srušila se zgrada

8 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Ko je Boris Nikolić iz Epstajnovih dokumenata i kakve veze ima s Gejtsom

8 h

0
Четворо погинуло у експлозији у стамбеној згради

Svijet

Četvoro poginulo u eksploziji u stambenoj zgradi

8 h

0
Језив случај: Повукао дјевојку на шине, обоје страдали

Svijet

Jeziv slučaj: Povukao djevojku na šine, oboje stradali

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner