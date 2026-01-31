Rod krompira rekordan, dijele ga besplatno

Neuobičajeno bogat rod krompira u Njemačkoj inspirisao je jednog poljoprivrednika da organizuje "aukciju" ovog povrća u Berlinu, a širom njemačke prijestonice ljudi su pozvani da dođu na različite punktove i besplatno ga preuzmu, prenose danas mediji.

Njemci vole krompir, a prema zvaničnoj statistici, godišnje pojedu u prosjeku 63 kilograma po osobi, ali je rekordan višak koji su poljoprivrednici proizveli tokom posljednje žetve zatekao čak i najveće ljubitelje ovog povrća, prenio je Gardijan.

Rekordni prinos, najveći u posljednjih 25 godina, inspirisao je jednog poljoprivrednika da organizuje u Berlinu akciju nazvanu poplava krompira (Kartoffel-Flut), a građani su pozvani da dođu i besplatno ga pokupe.

Među onima koji su iskoristili ovu ponudu su narodne kuhinje, skloništa za beskućnike, vrtići, škole, crkve i neprofitne organizacije.

Čak je i berlinski zoološki vrt učestvovao u “misiji spasavanja“ viška krompira, preuzevši tone ovog povrća koje bi inače završilo na deponiji, ili za proizvodnju biogasa.

Dva kamiona krompira su poslata u Ukrajinu, naveo je Gardijan.

Stanovnici Berlina, od kojih mnogi osjećaju pritisak zbog rasta troškova života, stigli su na unaprijed najavljena mjesta za podjelu krompira, puneći njime sve, od vreća i kanti, pa do ručnih kolica.

Na društvenim mrežama dijele se recepti za jela od krompira, a jedan od njih koji je privukao pažnju je supa od krompira Angele Merkel, koju je bivša njemačka kancelarka prvi put podijelila sa biračima uoči opštih izbora 2017. godine u intervjuu za jedan časopis.