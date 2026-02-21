U ponedjeljak počinje Vaskršnji post: Evo čega se vjernici trebaju obavezno pridržavati

21.02.2026
08:52
Vaskršnji post, poznat i kao Veliki ili Časni post, počinje u ponedjeljak, 23. februara 2026., i smatra se najstrožim i najdužim postom u pravoslavnom hrišćanstvu.
Traje ukupno 48 dana i predstavlja pripremu vjernika za proslavu Vaskrsa. Cilj posta nije samo uzdržavanje od hrane, već prije svega duhovno pročišćenje kroz molitvu, pokajanje i činjenje dobrih djela.
Donosimo vam detaljan vodič za post, pravila ishrane za svaku nedjelju, raspored bogosluženja i duhovne pouke kako biste post ispoštovali na pravi način.
Vaskršnji post specifičan je po svojoj strogosti, a osnovno pravilo nalaže potpuno uzdržavanje od namirnica životinjskog porijekla (meso, mlijeko, sir, jaja). Međutim, postoje i specifična pravila za dane u nedjelji:
Post na vodi: Većina radnih dana (od ponedjeljka do petka) posti se na vodi, što znači da se hrana priprema bez upotrebe ulja.
Post na ulju: Dozvoljen je subotom i nedjeljom, kada se hrana može spremati na ulju, i dozvoljeno je vino. Kako ove godine pojedini praznici “padaju” ponedeljkom, dozvoljeno je razrešenje na ulje i vino, što ćete pronaći u pravilima posta za svaku sedmicu pojedinačno.
Riba: Dozvoljena je samo dva puta tokom čitavog posta – na praznike Blagovesti (7. april) i Cvijeti (5. april). Ovo je pravilo koje vjernici poštuju za svaki Vaskršnji post.
Svaka od sedam nedjelja posta ima svoje ime i specifična duhovna i pravila ishrane.
1. Čista nedjelja (Todorova nedjelja)
Ovo je period najstrožeg posta.
Trimirje: Prva tri dana (ponedjeljak, utorak i srijeda) po strogom monaškom pravilu podrazumijevaju potpuno uzdržavanje od hrane i pića. Za vjernike koji to ne mogu da izdrže, preporučuje se suhojedenje ili strogi post na vodi.
Četvrtak: Posti se na ulju.
Petak: Posti se na vodi.
Vikend: Subota (Todorova subota) i nedjelja su razriješeni na ulje.
2. Pačista nedjelja
Druga sedmica posta posvećena je Svetom Grigoriju Palami.
Ponedjeljak: Posti se na ulju.
Od utorka do petka: Posti se na vodi.
Vikend: Dozvoljeno je ulje.
3. Krstopoklona nedjelja
U ovoj nedjelji vjernici se poklanjaju Časnom krstu koji se iznosi na sredinu hrama radi ukrepljenja onih koji poste.
Ponedjeljak: Posti se na ulju.
Od utorka do petka: Strogi post na vodi.
Vikend: Subota i nedjelja su na ulju.
4. Sredoposna nedjelja
Nalazi se na sredini posta. Vjernici se podstiču da se posvete radu i ne izgovaraju ružne riječi.
Od ponedjeljka do petka: Post na vodi.
Vikend: Dozvoljeno ulje.
5. Gluv(n)a nedjelja
Vrijeme pokajanja i tišine. Crkva u ovoj nedjelji zabranjuje veselja, pjesmu i zabave.
Od ponedjeljka do petka: Post na vodi.
Vikend: Dozvoljeno je ulje.
6. Cvjetna nedjelja
Ime je dobila po prazniku Cvijeti.
Od ponedjeljka do petka: Post na vodi.
Lazareva subota (Vrbica): Dozvoljeno je ulje (i po nekim običajima ikra).
Cvijeti (Nedjelja): Ovo je jedan od rijetkih dana kada je dozvoljena riba.
7. Stradalna (Strasna) nedjelja
Posljednja sedmica pred Uskrs, posvećena stradanju Hristovom.
Ponedjeljak: Strogi post na vodi.
Utorak: Proslavljamo Blagovijesti, dozvoljeno je jesti ribu.
Velika srijeda i Veliki četvrtak: Dozvoljeno je ulje i vino (sjećanje na Tajnu večeru).
Veliki petak: Dan najstrožeg posta. Preporučuje se potpuno uzdržanje od hrane sve do iznošenja plaštanice (oko 15h), a nakon toga samo voda i hljeb.
Velika subota: Jedina subota u godini koja se posti na vodi.
Tjelesni post bez duhovnog ne koristi duši. Sveti Jovan Zlatousti uči da nije dovoljno samo ne jesti meso, već treba postiti i od ogovaranja, laži i gnijeva.
1. Velikoposna molitva Svetog Jefrema Sirina: Ova kratka molitva (“Gospode i Vladiko života moga…”) čita se tokom čitavog posta uz zemne poklone (metanije). Ona nas poziva da se oslobodimo duha lijenosti i praznoslovlja, a steknemo duh smirenoumlja i ljubavi.
2. Ispovijest i pričešće: Vjernici bi trebalo da se ispovede prije pričešća. Ako postite čitav post, možete se pričešćivati češće. Liturgije se služe subotom i nedjeljom, ali i sredom i petkom (Liturgija pređeosvećenih darova).
3. Praštanje: Post počinje “Nedeljom praštanja”. Ne možemo očekivati oproštaj od Boga ako mi nismo oprostili drugima, prenosi Blic žena.
Post nije dijeta. Pravila posta mogu se ublažiti za djecu, trudnice, bolesne i stare osobe. O ovome se obavezno morate posavjetovati sa svojim parohijskim sveštenikom ili duhovnikom. Crkva uči da post ne smije da ugrozi zdravlje, već da služi duhovnom napretku.
