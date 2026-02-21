Logo
Agrar: Proljetna sjetva i rezidba voća

ATV

21.02.2026

09:25

Foto: ATV

U novom izdanju 'Agrara' pričamo o proljetnoj sjetvi, kao i o podsticajima – iz resornog Ministarstva najavili isplatu zaostalih podsticaja do kraja marta.

Počinje zimska rezidba u voćnjacima: Kako pravilno orezati voćke za bolji rod?

Donosimo savjete stručnjaka i otvaramo aktuelne poljoprivredne teme.

'Agrar' donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada.Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale.

Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.

'Agrar' nedjeljom u 8 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Agrar

ATV

Zorica Petković

