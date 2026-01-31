Lajčak podnio ostavku nakon što se pojavio u Epstajnovim spisima

Bivši slovački ministar spoljnih poslova Miroslav Lajčak saopštio je da, nakon objavljivanja njegove komunikacije sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom, napušta mjesto savjetnika slovačkog premijera Roberta Fica.

Premijer Fico najavio je da će prihvatiti Lajčakovu ostavku, ali je za Lajčakove kritičare rekao da odavno nije vidio "toliko licemjerja", javili su slovački mediji.

"Lajčak se još jednom pokazao kao odličan diplomata i prihvatam njegovu ponudu da prekinemo saradnju iako svi gubimo nevjerovatan izvor iskustva u diplomatiji u spoljnoj politici. Čudno je da slična simbioza medija, opozicije i vladinih stranaka nije ciljala lidera opozicije Šimečeka koji prevarama sa grantovima na nivou Slovačke i EU predstavlja znatno veći rizik po reputaciju naše zemlje nego savjetnik premijera Miroslav Lajčak", navodi se u Ficovom saopštenju.

U Sjedinjenim Državama su juče objavljeni novi dokumenti o Džefriju Epstajnu, uključujući komunikaciju Miroslava Lajčaka sa osuđenim seksualnim prestupnikom.

Objavljena je najveća serija sudskih dokumenata o Epstajna koja uključuje tri miliona stranica, 180.000 fotografija i 2.000 video-snimaka.

Epstajnu, milioner poznat po tome da se družio sa brojnim slavnim ličnostima, umro je u zatvoru 2019. godine dok je čekao podizanje federalne optužnice za seks trafiking, a njujorški isljednik proglasio je smrt samoubistvom.