Izdvaja se Karina: Otkriveno kome je Epstajn htio ostaviti milione

Pokojni američki milijarder pedofil Džefri Epstajn je želio da svojoj djevojci ostavi 50 miliona dolara, dijamantski prsten od 33 karata, kao i takozvano "pedo ostrvo" i svoju gradsku kuću u Njujorku, prema testamentu koji je potpisao dva dana prije nego što je umro.

Ovaj osramoćeni finansijer planirao je da svoje bogatstvo od 288 miliona dolara i kolekciju međunarodnih nekretnina ostavi najmanje 44 različita nasljednika kada umre.

Testament, koji je Epstajn sastavio 8. avgusta 2019. godine, samo dva dana prije nego što je pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji u Njujorku dok je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, potpisao je advokat pedofila, Daren Indajk, osam dana nakon njegove smrti.

Ostali praznih džepova

Međutim, umjesto da nasljednici dobiju milione, njegova imovina je prenijeta na fond i od tada je korišćena za obeštećenje žrtava, kao i za plaćanje poreza i sudskih troškova. Najnoviji izvještaji pokazuju da je od prvobitne sume ostalo svega 127 miliona dolara.

Epstajn je namjeravao da svojoj djevojci, Karini Šulijak, ostavi 50 miliona dolara iz testamenta koji je Ministarstvo pravde SAD (DOJ) objavilo u okviru najnovije serije Epstajnovih dokumenata. Smatra se da je gospođa Šulijak, porijeklom iz Bjelorusije, bila u vezi sa Epstajnom između osam i deset godina.

Njen dečko, registrovani seksualni prestupnik, takođe je želio da joj ostavi takozvano pedofilsko ostrvo "Litl Sent Džejms", svoje imanje "Zoro Ranč", svoju ozloglašenu gradsku kuću u Njujorku i nekretnine u Parizu i na Floridi.

Takođe je namjeravao da joj ostavi dijamantski prsten od 33 karata "okružen baget-brus dijamantima, postavljen u platinu". Epstajn je na testamentu ostavio rukom napisanu poruku u kojoj je naveo da je prsten dat "u razmatranju braka".

I advokat među nasljednicima

Advokat Indajk je trebalo da dobije 50 miliona dolara, dok je 25 miliona dolara bilo namijenjeno Epstajnovom računovođi Ričardu Kanu.

U međuvremenu, njegova dugogodišnja saradnica Gislejn Maksvel, koja služi 20 godina zatvora zbog trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, dobila bi 10 miliona dolara. Kao i njegov brat Mark Epstajn i pilot Lari Visoski.

Gospođa Šuljak je bila posljednja osoba koja je razgovarala sa Epstajnom telefonom prije njegovog samoubistva. Zatvorski zapisi su otkrili da ga je 11 dana prije njegove smrti lično posjetila u Metropolitanskom popravnom centru.

Šuljak je takođe bila jedna od nekoliko osoba sa Epstajnom u njegovom privatnom avionu kada je uhapšen u julu 2019. godine - nakon što ga je FBI uhapsio na povratku iz Pariza na popularnom aerodromu Teterboro, Nju Džerzi, koji je dio privatnog letenja.

Bjeoruskinja porijeklom

Porijeklom iz Minska, Bjeloruskinja je, kako se vjeruje, stigla u SAD 2009. godine i udala se za Epstajnovu saradnicu Dženifer Kalin.

U roku od nekoliko godina, upustila se u romantičnu vezu sa Epstajnom i stekla je nadimak "inspektor" zbog opsesivnog špijuniranja pedofila tokom njihove veze. Njena veza sa Epstajnom otkrivena je tek nekoliko mjeseci nakon smrti finansijera.

Navodno je Epstajn platio skupo liječenje njene majke i moguće je da je pomogao u finansiranju luksuzne kuće u kojoj njeni roditelji žive u Minsku, prijestonici Bjelorusije.

Ministarstvo pravde je u petak objavilo tri miliona dokumenata iz Epštajnovih dosijea.

Među dosijeima su hiljade fotografija i video snimaka, uključujući nekoliko slika na kojima se vidi osramoćeni član kraljevske porodice Endru Mauntbaten-Vindzor kako čuči nad ženom koja leži na podu i dodiruje joj stomak.

Drugi imejlovi pokazuju kako je Endruova bivša supruga, Sara Ferguson (66), opisala pedofila finansijera Epstajna kao "brata kog sam oduvijek željela".

Mejlovi između Endrua (65), koji je bio poznat pod nazivom Nevidljivi čovjek, i Maksvel iz 2002. godine govore kako je tražio Maksvelovu "dozvolu" da provodi vrijeme sa bivšom suprugom i djecom umjesto da putuje u SAD.

