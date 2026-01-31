Stvara se vojni Šengen: Evo šta to znači

Estonija, Letonija i Litvanija su se dogovorile o stvaranju Baltičke zone vojne mobilnosti (MMA) kako bi uklonile uska grla u mirnodopsko vrijeme i omogućile trupama lakše kretanje između tri zemlje.

Kako prenosi javni servis Estonije, ministar Hano Pevkur i njegove kolege iz Letonije i Litvanije, Andris Spruds i Robertas Kaunas, potpisali su u petak u Talinu zajedničku deklaraciju o namjerama za stvaranje Baltičkog regionalnog područja vojne mobilnosti.

Ovaj poduhvat se predstavlja kao vojna verzija Šengenske zone Evropske unije, koja omogućava građanima slobodno kretanje između zemalja uz minimalne probleme.

Bez birokratije

Ministri su naglasili da je inicijativa namijenjena za mirnodopsko vrijeme i da ima za cilj uklanjanje glomaznih ograničenja koja usporavaju kretanje trupa i opreme između zemalja i saveznika NATO.

"Poenta 'vojnog Šengena' je da nemamo nikakvu birokratiju, nikakvu papirologiju koju je potrebno obaviti kada se vojska premješta iz jedne evropske zemlje u drugu", rekao je Pevkur na konferenciji za novinare.

"Čak i danas, kada idemo na vježbe u Letoniji, moramo popuniti mnogo papirologije i to nije baš razumno", dodao je.

Pevkur je rekao da, prema trenutnim aranžmanima, različiti birokratski standardi u zemljama NATO ponekad mogu odgađati postupke "mjesecima".

Iznoseći okvir za to kako će MMA funkcionisati u praksi, Kaunas je rekao:

"To nije samo papirologija; to znači da se litvanski tenkovi mogu slobodno kretati kako bi branili Rigu, estonska artiljerija može podržavati Vilnjus, letonske snage mogu ojačati Tallin".

"U vremenima krize, svaki sat je važan, a birokratija i granice mogu usporiti našu odbranu i odvraćanje", dodao je.

Ponovo puna usta ruske prijetnje

Litvanski ministar je takođe naglasio da je ruska prijetnja regiji i "stvarna i dugoročna". Baltičke zemlje ulažu velika sredstva u odbranu "ne zato što žele rat, već zato što žele mir", rekao je Kaunas.

Spruds je rekao da je područje namijenjeno za "kontramobilnost protiv bilo kojih potencijalnih agresorskih zemalja", uz istovremeno obezbjeđivanje bolje mobilnosti za saveznike.

Takođe je naglasio važnost postojanja vojnog Šengena na nivou cijele Evrope, kako bi se trupama i opremi omogućilo što brže kretanje na istočni bok u slučaju napada.

"Vojna mobilnost je ključna u kritičnim vremenima", rekao je letonski ministar okupljenim medijima.

Spruds je za "ERR Njuz" izjavio da će područje mobilnosti obuhvatati kopneni, pomorski, vazdušni i kibernetički domen.

Prošle godine, Evropska komisija je saopštila da putevi, mostovi, željeznice i papirologija ometaju sposobnost vojske da se brzo kreće preko granica.

"Neke zemlje zahtijevaju 45 dana prethodne najave prije nego što dozvole vojnoj opremi da pređe preko njihove teritorije", izvijestio je "Politiko".

"Značajne prepreke za efikasnu vojnu mobilnost u EU i dalje postoje", navodi se u komunikaciji.

"Nacionalna pravila su često različita, fragmentirana i neusklađena", dodaje se.

Zašto baš sada?

Odgovarajući na pitanje zašto je trebalo četiri godine od početka sukoba u Ukrajini da se počnu uklanjati postojeće barijere, Pevkur je rekao da je nekoliko projekata u toku, ali se složio da je proces trajao predugo.

"I nisam nimalo sretan zbog toga", rekao je.

Pevkur je rekao da je najteži dio običaji i kako se oni razlikuju od zemlje do zemlje.

"I naš je posao pronaći rješenje. Ali hoće li se riješiti za šest mjeseci? Vjerovatno ne. Potrebna nam je saradnja drugih evropskih zemalja, zemalja južne Evrope", rekao je.

Pevkur je istakao da se borbene grupe NATO u svakoj od baltičkih država sastoje od različitih nacija. Letonska uključuje osoblje i opremu iz 14 različitih zemalja.

"Imali smo primjere gdje je neka oprema saveznika ovdje i spremna za rad ako bude potrebno, ali papirologija traje mjesecima", rekao je, govoreći o estonskoj borbenoj grupi, koju čine britanske i francuske snage.

"Bolje ikad nego nikad", rekao je Kaunas, dodajući da Litvanija radi na tom pitanju s Njemačkom i Poljskom.

"Ponekad papirologija traje predugo, ali budite uvjereni da će od sada sve biti odlično", zaključio je.