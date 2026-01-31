Besplatan smještaj, hrana i naknda: Grad duhova traži stanovnike

Zamislite da vam neko ponudi da se preselite u napušteni grad, okružen netaknutom prirodom.

Bez gradske buke, bez gužve, sa čistim vazduhom i mirom koji danas rijetko gdje postoji. U prvi mah zvuči kao idealan bijeg od svakodnevice.

Međutim, takav život ima i drugu stranu. Slaba ili nikakva internet veza, gotovo nepostojeća zabava i ključno pitanje, čime se baviti i kako zarađivati. Upravo tu na scenu stupaju američke vlasti, koje već godinama pokušavaju da ožive jedan gotovo zaboravljeni grad.

Nude besplatan smještaj, hranu, pa čak i dodatnu naknadu onima koji bi pristali da se dosele. Ipak, interesovanje je iznenađujuće malo.

Grad koji je nekada imao sve

Garnet, danas jedan od najbolje očuvanih "gradova duhova" u SAD, osnovan je krajem 19. vijeka kao rudarsko naselje tokom zlatne groznice.

U svojim najboljim danima imao je oko 1.000 stanovnika i izuzetno razvijenu infrastrukturu za to vreme, prenosi "Bizlife".

Grad je imao poštu, hotel, školu, više prodavnica, brijačnice, ljekarsku ordinaciju, mesnicu, salone, pa čak i bordel. Iako udaljen i smješten visoko u planinama Montane, Garnet je cvjetao zahvaljujući zlatu.

Sve se promijenilo kada su se rudna nalazišta ispraznila. Početkom 20. vijeka grad je počeo da propada, a veliki požar 1912. godine, koji je uništio veći dio trgovačke zone, dodatno je ubrzao njegov kraj.

Kratak povratak i konačno napuštanje

Tokom kasnih tridesetih godina prošlog vijeka, rast cijene zlata doveo je do kratkog povratka rudara. Nekolicina se nastanila u preostalim zgradama, ali bez dugoročnog uspjeha. Dva svjetska rata i iscrpljeni resursi stavili su tačku na sve pokušaje obnove.

Do ranih četrdesetih Garnet je bio potpuno napušten, a 1960. godine savezna država Montana i zvanično ga je proglasila "mrtvim" rudnikom.

Besplatan život, ali uz neobičan problem

Danas lokalne vlasti žele da udahnu novi život ovom mirnom planinskom kraju. Cilj je razvoj turizma, jer je Garnet postao popularna destinacija za ljubitelje istorije i prirode. Za normalno funkcionisanje potrebni su vodiči, zaposleni u suvenirnicama i ljudi koji bi brinuli o posjetiocima.

Ipak, ponuda besplatnog smještaja i hrane mnogima nije dovoljno primamljiva. Razlog? Brojne priče o paranormalnim pojavama.

Godinama kruže svjedočenja o zvucima klavira koji se navodno čuju iz napuštenog salona poslije zalaska sunca, kao i o senkama i figurama u starinskoj odjeći koje se kreću između zgrada. Iako zvuči kao scenario iz filma, ove priče su ozbiljno uticale na interesovanje potencijalnih stanovnika.

Zašto Garnet nije za svakoga

Uprkos svemu, pojedinci iz raznih dijelova svijeta prihvataju ponudu i dolaze u Garnet tokom turističke sezone. Grad nema struju, pitku vodu ni internet, ali to nekima predstavlja prednost, a ne manu.

Kako je jedan sezonski radnik izjavio za "Hafington Post“, Garnet nije za svakoga.

Namijenjen je onima koji vole boravak u prirodi, izolaciju i jednostavan život. Kada posjetioci odu, ostaju samo tišina, planine i potpuna povezanost sa prirodom.

Zvanični turistički sajt Montane danas ne pominje duhove, već ističe autentičnost grada i jedinstven uvid u američku istoriju. Upravo ta kombinacija očuvane prošlosti i netaknute prirode privlači posetioce iz godine u godinu.

Prema dostupnim podacima, troje volontera već više od deset godina svako ljeto provodi u Garnetu. Za njih, ovaj "grad duhova“ nije mjesto straha, vijeć retka prilika za mir i drugačiji način života.