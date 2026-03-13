Logo
Šok na poznatoj destinaciji: Turisti će plaćati 15 evra po noćenju

B92

13.03.2026

13:09

Foto: Pexel/Aleksandar Pasaric

Turisti koji borave u Barseloni će počev od aprila morati da plaćaju dvostruko veću taksu, koja će u nekim slučajevima iznositi i 15 evra po noćenju, a vlasti planiraju da nove prihode iskoriste i za rješavanje stambene krize u gradu.

Za goste hotela taksa će se kretati od 10 do 15 evra po noćenju, u zavisnosti od kategorije smještaja, dok će oni koji iznajmljuju apartmane ili kuće za odmor plaćati do 12,5 evra po noćenju, što je dvostruko više u odnosu na dosadašnjih 6,25 evra.

Putnici sa kruzera koji obilaze Barselonu će, kao i do sada, plaćati šest evra po osobi, prenosi Skaj njuz.

Vlasti u Kataloniji žele da povećanjem takse smanje broj posjetilaca i učine stanovanje pristupačnijim za lokalno stanovništvo.

Бањалука

Društvo

Oboren rekord: Evo koliko je turista posjetilo Republiku Srpsku

Stanari su godinama ukazivali na to da prekomjeran broj turista i rast broja kratkoročnih iznajmljivanja dovode do rasta cijena nekretnina u gradu.

Prema zakonu kojim se uvodi novi porez, četvrtina prihoda od takse biće uložena u stambena pitanja u Barseloni.

Čelnici Barselone su, takođe, najavili da planiraju potpuno ukidanje kratkoročnog iznajmljivanja smještaja do 2028. godine, kao dio šire strategije za kontrolu turizma i očuvanje kvaliteta života lokalnih stanovnika.

