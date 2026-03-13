Njujork tajms potvrdio napad Bahreina na Iran

Tanjug

13.03.2026

22:21

Балистичка ракета
Foto: Tanjug/AP

Video-snimak, koji je potvrdio "Njujork tajms" prikazuje lansiranje balističkih raketa iz Bahreina ka Iranu, što je prvi potvrđeni napad na Islamsku republiku koji potiče iz zemlje iz Persijskog zaliva otkako je rat počeo.

Na osnovu samog snimka nije jasno da li su rakete lansirale američke ili bahreinske snage.

Stručnjaci za odbranu koji su pregledali snimak navode da je najmanje jedna raketa lansirana sa američke opreme, tipa M142 HIMARS.

Bahrein je domaćin Pete flote američke mornarice.

Iran je tokom posljednje dvije nedjelje lansirao više hiljada raketa i dronova na zemlje Persijskog zaliva, optužujući ih da omogućavaju korišćenje njihove teritorije kao polazne tačke za američke napade.

Prema bahreinskim zvaničnicima, više od 100 raketa i 191 dron je lansiran na Bahrein, pri čemu je većina presretnuta, ali je u utorak u glavnom gradu poginula 29-godišnja žena, a Ministarstvo unutrašnjih poslova označilo incident kao "grub iranski napad na stambenu zgradu".

Napadi su, takođe, prouzrokovali velike štete na civilnoj infrastrukturi Bahreina, uključujući rafineriju nafte, hotele i postrojenje za desalinizaciju vode.

Vlada Bahreina je navela da "njena vojska nije učestvovala ni u jednoj ofanzivnoj operaciji", ali da "zadržava pravo na odgovor".

Američki Stejt department odobrio je prodaju četiri lansirna sistema HIMARS Bahreinu u avgustu 2025. godine, ali isporuka kompleksnih sistema obično traje više godina, a javno nije potvrđeno da su već integrisani u bahreinsku vojsku, navodi Njujork tajms.

Do sada je u iranskim odmazdama poginulo najmanje 12 civila u zemljama Persijskog zaliva, sedam američkih vojnika i šest pripadnika lokalnih oružanih snaga i granične policije.

Većina zemalja Persijskog zaliva javno je odbacila mogućnost korišćenja svoje teritorije ili vazdušnog prostora za napade na Iran, iako su mnoge domaćini američkih baza.

Bahrein

Iran

Izrael Iran

