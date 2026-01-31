Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

Oko 240 miliona ljudi je pod upozorenjima na hladno vrijeme i zimske oluje, jer je snažan sistem prijeti da donese jake vjetrove, poplave i obilne snježne padavine na istočnu obalu SAD, dok se region nastavljao oporavljati od prošlonedjeljnog ledenog zimskog vremena.

Temperature su u subotu naglo pale, a u Zapadnoj Virdžiniji je zabilježena najniža temperatura od minus 27 stepeni Farenhajta, rekao je Bob Oravec, glavni meteorolog Nacionalne meteorološke službe u Koledž Parku, Merilend.

Više od 127.000 domova i preduzeća, uglavnom u Misisipiju i Tenesiju, ostalo je bez struje nakon prošlonedjeljne oluje.

U Nešvilu, u Tenesiju, gde su temperature u subotu bile oko 10 stepeni Celzijusa, a više od 47.000 ljudi je i dalje bez struje, frustracije su se rasle. Teri Majls (59) je rekao da njegov dom nema struju od nedjelje. Koristi fritezu za grijanje, iako je zabrinut zbog opasnosti od ugljen-monoksida.

Guverner Tenesija Bil Li rekao je da dijeli "snažnu zabrinutost" sa rukovodstvom električne službe Nešvila, dodajući da stanovnicima "potreban je jasan vremenski okvir za obnavljanje struje, transparentnost o broju raspoređenih elektroinstalatera i bolje razumijevanje kada će radovi biti završeni u njihovom naselju".

Komunalna kompanija je branila svoj odgovor, rekavši da je oluja koja je pogodila prošlog vikenda bila bez presedana.

Više snijega na jugu

Oravec je rekao da bi dijelovi južnih Apalača, Karolina i Džordžije mogli da vide 15 do 25 centimetara snijega. U Karolinama bi preko noći mogla da se desi mećava usljed ciklona bombe, termina koji je Oravek koristio da opiše intenzivan, brzo jačajući olujni sistem sa jakim vjetrovima kod jugoistočne obale.

"Kad god imate savjete o hladnom vremenu ili upozorenja na ekstremnu hladnoću, opasno je biti napolju. Može doći do smrzavanja", rekao je Oravec.

"Posebno u područjima koja imaju ili imaju problema sa strujom, produženo izlaganje hladnom vremenu i dalje nije dobro za vas", dodao je.

U Mirtl Biču, u Južnoj Karolini – čiji je zvanični simbol sunce, palme i galeb – očekivalo se 15 centimetara snijega. Grad nema opremu za čišćenje snijega, a vlasti su planirale da "koriste ono što mogu da pronađu", rekao je gradonačelnik Mark Kruea.

Vrijeme sa temperaturama ispod nule prognozirano je za februar, sa obilnim snegom u Karolinama, Virdžiniji i sjeveroistočnoj Džordžiji tokom vikenda, uključujući i do 30 centimetara u delovima Sjeverne Karoline. Takođe je rečeno da je moguć snijeg od Merilenda do Mejna.

Borba sa niskim temperaturama

Sedamdeset šest ljudi je preminulo od Teksasa do Nju Džersija, prema podacima koje je prikupio CBS Njuz. Uzroci smrti uključuju hipotermiju ili izloženost, trovanje ugljen-monoksidom i nesreće poput padova na sankama. Zvaničnici nisu objavili konkretne detalje o nekim smrtnim slučajevima.

Stručnjaci su upozorili na rastući rizik od hipotermije. Smrzavanje je takođe bio problem na jugu, gdje neki ljudi možda nemaju dovoljno toplu odjeću, rekao je dr Dejvid Nestler, specijalista za hitnu medicinu u klinici Majo u Minesoti. Temperatura će pasti znatno ispod nule u većem dijelu regiona, sa vrijednostima blizu -20 stepeni Farenhajta u dijelovima doline Ohaja u nedjelju ujutru.

U Sjevernoj Karolini, stotine vojnika Nacionalne garde spremile su se da pomognu, a državni radnici su radili na pripremi puteva.

Grad Vejk Forest je u petak zabeležio stalni priliv ljudi koji su punili rezervoare propana u prodavnici "Holding Oil end Gas", uključujući Hosea Rosu, koji je stigao nakon što je štrajkovao na još tri mesta.

"Ovdje sam po ovom hladnom vremenu i ne sviđa mi se", rekao je Rosa dok je držao rezervoar od 20 funti.

U okrugu Der, domu većeg dijela Spoljnih obala Sjeverne Karoline, stanovnici su se brinuli da bi se još nenaseljenih kuća u zajednicama poput Rodanta i Bakstona moglo urušiti u Atlantski okean.

Očekuje se da će ledena hladnoća prodrijeti čak do Floride na jugu. Za dijelove južne Floride, to će biti najhladniji vazduh viđen u posljednjih nekoliko decenija. Nedjelja i ponedjeljak će vjerovatno oboriti rekorde.