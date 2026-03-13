Šef Pentagona: Hamnei je ranjen i unakažen

Autor:ATV
13.03.2026
22:32
Komentari:0
Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je na konferenciji za medije da SAD ima informacije o zdravstvenom stanju novog iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija, za koga tvrdi da je ranjen tokom sukoba.
- Znamo da je novi takozvani, ali ne baš vrhovni vođa ranjen i vjerovatno unakažen - rekao je Hegset.
Njujork tajms potvrdio napad Bahreina na Iran
On je dodatno istakao da činjenica da se Hamnei nije pojavio u javnosti samo pojačava sumnje o njegovom zdravstvenom stanju.
- Nije bilo glasa ni videa. Bila je to pisana izjava. Iran ima mnogo kamera i snimača glasa. Zašto pisana izjava? Mislim da znate zašto. Njegov otac je mrtav. Uplašen je, povrijeđen je, u bjekstvu je i nema legitimitet - izjavio je Hegset.
