Šef Pentagona: Hamnei je ranjen i unakažen

ATV

13.03.2026

22:32

Шеф Пентагона: Хамнеи је рањен и унакажен
Foto: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je na konferenciji za medije da SAD ima informacije o zdravstvenom stanju novog iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija, za koga tvrdi da je ranjen tokom sukoba.

- Znamo da je novi takozvani, ali ne baš vrhovni vođa ranjen i vjerovatno unakažen - rekao je Hegset.

On je dodatno istakao da činjenica da se Hamnei nije pojavio u javnosti samo pojačava sumnje o njegovom zdravstvenom stanju.

- Nije bilo glasa ni videa. Bila je to pisana izjava. Iran ima mnogo kamera i snimača glasa. Zašto pisana izjava? Mislim da znate zašto. Njegov otac je mrtav. Uplašen je, povrijeđen je, u bjekstvu je i nema legitimitet - izjavio je Hegset.

