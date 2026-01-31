Mirjana Pajković krivično prijavljena: Evo za šta je optužuju

Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv Mirjane Pajković zbog sumnje da je bez saglasnosti Dejana Vukšića sa njegovog telefona slala fotografije i poruke uvredljivog sadržaja.

"Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica – Stanice kriminalističke policije za suzbijanje imovinskog kriminaliteta postupali su po prijavi koju je oštećeni D.V. iz Kotora podnio policiji krajem marta 2025. godine, te su, nakon preduzetih policijsko-tužilačkih mjera i radnji, protiv ženskog lica M.P. (36) iz Podgorice podnijeli krivičnu prijavu", navode iz Uprave policije.

Ističu da su nakon preduzetih policijsko-tužilačkih mjera i radnji, sprovedene kriminalističke obrade, te izvršene analize svih prikupljenih dokaza, policijski službenici , po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, podnijeli krivičnu prijavu protiv lica M.P. zbog sumnje da je počinila krivično djelo prinuda, na štetu lica D.V.

"Osnovano se sumnja da je M.P. navedeno krivično djelo počinila na način što je 10.10.2024. godine, bez saglasnosti oštećenog, uzela njegov mobilni telefon, nakon čega je sa istog uređaja poslala više uvredljivih fotografija i poruka licima poznatim oštećenom, stvarajući lažan utisak da navedene poruke i fotografije šalje lično oštećeni D.V, čime je narušila njegov ugled i privatnost", navode iz Uprave policije.

Nakon navedenog događaja, ističu da je Vukšić je telefonskim putem kontaktirao Pajković i tom prilikom joj uputio riječi uvredljivog sadržaja.

"Koje je M.P, u namjeri da ih iskoristi kao sredstvo pritiska i prinude, tajno audio-snimila. M.P. je potom navedeni audio-snimak 20.03.2025. godine, putem aplikacije Signal, dostavila oštećenom, uz riječi prijetećeg sadržaja i izričit zahtjev da odustane od kandidature za poziciju sudije Ustavnog suda, čime je kod oštećenog izazvala osjećaj straha i pritiska", navode iz Uprave policije.

Porno skandal

Podsjećamo, posljednjih dana Mirjana Pajković našla se u centru porno skandala nakon što su isplivali eksplicitni snimci nje i muškarca za kojeg se smatra da je upravo Vukšić.

Osim toga, ona je nakon svega na Instagramu objavila i prepiske sa Vukšićem.

Epilog svega bile su ostavke oboje zvaničnika.