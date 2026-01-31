Logo
Pupovac: Nisam iznenađen grafitom u Zagrebu

Izvor:

Tanjug

31.01.2026

14:16

Komentari:

0
Пуповац: Нисам изненађен графитом у Загребу

Povodom ispisivanja prijetećih grafita "Ubij Pupovca" koji su osvanuli u podzemnom prolazu kod zagrebačke OŠ Savski Gaj, predsjednik narodnog vijeća (SNV) i poslanik u Saboru Milorad Pupovac je izjavio da ga to nije iznenadilo.

On je rekao da se slične poruke već dugo i nesmetano ispisuju ili uzvikuju prije i nakon sportskih ili muzičkih događaja, prenosi novinska agencija Hina.

Облаци, киша, снијег-10012025

Društvo

Sutra oblačno i hladnije

Pored grafita "Ubij Pupovca", ispisan je i grafit "Ustaše Novi Zagreb'' uz slovo "U" sa krstom i kukastim krstom.

- Poruke "Ubij Srbina!" već dugo se slobodno i nesmetano ispisuju ili uzvikuju prije, za vrijeme i nakon sportskih ili muzičkih događaja. Ova poruka je samo najekstremnije izražavanje mržnje i pozivanja na nasilje kakve redovno dobijamo - rekao je Pupovac i dodao da su takve poruke dio vokabulara kulture mržnje koja vlada u javnom prostoru.

Pupovac je podsjetio da se neke takvih poruka mržnje čuju i u hrvatskom Saboru, a nerijetko im i hrvatski mediji daju javni prostor bez osude i bez komentara.

policija rotacija

Hronika

Horor u centru grada: Srušila se zgrada

- Sa takvim odnosom prema ovoj vrsti poruka možemo da očekujemo samo njihovo širenje i njihovu radikalizaciju. Dakle, možemo da se zapitamo šta je sljedeće i ko je sljedeći - upozorio je Pupovac.

Tagovi:

Milorad Pupovac

Hrvatska

grafiti

Komentari (0)
