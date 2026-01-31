Ministarstvo poslalo uputstva školama zbog zagađenja

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obavijestilo je sve osnovne i srednje škole, kao i predškolske ustanove u Republici Srpskoj o Smjernicama za postupanje u slučajevima velike zagađenosti.

U slučajevima velikih zagađenja, odnosno, ukoliko se indeks zagađenosti kreće u kategorijama od ”Nezdrav” do ”Opasan”, otkazuje se ili mijenja raspored svih aktivnosti na otvorenom. Djeca ne bi trebalo da napuštaju zatvoren prostor i borave napolju, a aktivnosti treba ograničiti na aktivnosti niskog intenziteta.

Indeks kvaliteta vazduha (AQI) 15 minuta do jedan sat Jedan sat do četiri sata Četiri sata i više Dobar

(0–50) Dan je dobar za boravak vani i ne postoje ograničenja! Dan je dobar za boravak vani i ne postoje ograničenja! Dan je dobar za boravak vani i ne postoje ograničenja! Umjeren

(51–100) Nema ograničenja za većinu djece.



Za djecu sa zdravstvenim problemima, razmotrite alternative ili modifikovano učešće. Budite oprezni i pratite učenike sa zdravstvenim problemima zbog mogućih promjena u njihovom zdravstvenom stanju.



Ograničite aktivnosti na aktivnosti niskog intenziteta. Razmislite o premještanju djece u zatvoreni prostor predškolske/školske ustanove ili u područje sa boljim kvalitetom ambijentalnog vazduha.



Ograničite se na manje intenzivne aktivnosti i/ili ograničite trajanje aktivnosti. Nezdrav za osjetljive grupe

(101–150) Ograničite aktivnosti na aktivnosti niskog intenziteta. Pravite pauze svakih 20 minuta.



Obezbijedite unutrašnji prostor za obavljanje fizičkih aktivnosti za djecu osjetljive populacije (djeca sa hroničnim plućnim i srčanim oboljenjima).



Omogućite svoj djeci dostupan zatvoreni prostor da budu aktivna, posebno maloj djeci. Ograničite aktivnosti slabog intenziteta. Pravite pauze svakih 20 minuta.



Aktivnosti sa umjerenim do teškim intenzitetom treba otkazati, promijeniti raspored ili ih premjestiti u zatvoreni prostor.



Za ovu kategoriju djece fizička aktivnost uključuje samo lagane aktivnosti. Ograničite aktivnosti slabog intenziteta. Pravite pauze svakih 20 minuta.



Aktivnosti sa umjerenim do teškim intenzitetom treba otkazati ili premjestiti u zatvoreni prostor.



Djeca sa hroničnim plućnim ili srčanim oboljenjima treba da se uzdrže od fizičkih aktivnosti na otvorenom. Nezdrav

(151–200) Otkažite ili promijenite raspored svih aktivnosti na otvorenom.



Djeca ne bi trebala da napuštaju zatvoreni prostor, a aktivnosti ograničiti na niski intenzitet. Otkažite ili promijenite raspored svih aktivnosti na otvorenom prateći kvalitet vazduha i preporuke u odnosu na AQI. Djeca ne bi trebala boraviti napolju, a aktivnosti ograničiti na aktivnosti niskog intenziteta. Izrazito nezdrav

(201–300) Fizičku aktivnost i časove fizičkog vaspitanja sprovodite u zatvorenom prostoru sa dobrim kvalitetom vazduha i ograničite djecu na aktivnosti niskog do umjerenog intenziteta. Premjestite događaje ili aktivnosti u unutrašnji prostor ili u područje sa dobrim kvalitetom vazduha.



Fizička aktivnost je dozvoljena samo u zatvorenom prostoru i niskog intenziteta. Opasan

(301–500) Fizičku aktivnost i časove fizičkog vaspitanja sprovodite isključivo u zatvorenom prostoru sa dobrim kvalitetom vazduha i ograničite djecu na aktivnosti niskog intenziteta. Premjestite ili otkažite sportske događaje i fizičke aktivnosti na otvorenom.



Fizička aktivnost je dozvoljena samo u zatvorenom prostoru i niskog intenziteta.

Riječ je o Smjernicama izrađenim od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i Instituta za javno zdravstveno Republike Srpske, donesenim na osnovu zaključaka Vlade Republike Srpske od 26. decembra.

”Smjernice su donesene na osnovu zaključka Vlade Republike Srpske od 26. decembra 2025. godine kojim su nadležne institucije zadužene za preduzimanje sektorskih mjera i aktivnosti u cilju zaštite i upravljanja kvalitetom vazduha. Navedenim zaključkom, između ostalog, zadužena je Javna ustanova Institut za javno zdravstvo Republike Srpske da, u saradnji sa institucijama koje prate kvalitet vazduha, preduzima mjere u cilju pravovremenog informisanja stanovništva i izrade preporuka za postupanje, sa posebnim naglaskom na zaštitu osjetljivih kategorija stanovništva”, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture za ATV.

Prethodno je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju informisalo Vladu Republike Srpske o obavezi preduzimanja sektorskih mjera i aktivnosti u cilju zaštite i upravljanja kvalitetom vazduha u Republici Srpskoj.

