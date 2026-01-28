Dugoročna izloženost aero-zagađenju povećava broj oboljelih od nezaraznih bolesti

Posljedice dugoročne izloženosti zagađenju vazduha ogledaju se u povećanju broja oboljelih kardiovaskularnih, respiratornih i malignih oboljenja, a naročito kod pušača, rekli su u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.

Iz Instituta navode da se kratkoročna izloženost, u zavisnosti od koncentracije zagađujućih materija, najčešće manifestuje povećanjem broja akutnih respiratornih infekcija, učestalim glavoboljama i pogoršanjem postojećih hroničnih oboljenja.

Iz ove ustanove ukazuju da intervencije na unapređenju kvaliteta vazduha zahtijevaju multidisciplinaran i multisektorski pristup.

Iz Instituta savjetuju da osjetljive grupe stanovnika koje čine djeca, trudnice, starije osobe i hronični bolesnici treba da izbjegavaju naporne fizičke aktivnosti na otvorenom i skrate boravak napolju.

Prema izvještajima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Banjaluci se u zimskom periodu bilježi povećanje koncentracije suspendovanih čestica PM10 i PM2, što ukazuje na to da je najveći uzročnik emisija iz kućnih ložišta i saobraćaja.

Zimi je zabilježen i porast koncentracije sumpor-dioksida, koji uglavnom nastaje sagorijevanjem fosilnih goriva, naročito uglja za potrebe kućnog grijanja, industrije i proizvodnje električne energije.