Dodik i Trišić Babić posjetili grob Arija Livnea

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik posjetili su danas grob Arija Livnea u Jerusalimu.

Arije Livne bio je savjetnik predsjednika Vlade Republike Srpske, specijalni predstavnik i šef Privrednog predstavništva Republike Srpske u Izraelu, senator Republike Srpske, te specijalni predstavnik Svjetskog jevrejskog kongresa za bivšu Jugoslaviju.

Preminuo je 10. septembra 2020. godine u Jerusalimu, u 99 godini.

Podsjećamo, Dodik i Trišić Babić sastali su se danas u Izraelu sa poslanikom Kneseta iz stranke Nova nada Zeevom Elkinom.