Dodik i Trišić Babić posjetili grob Arija Livnea

Izvor:
ATV
28.01.2026
12:55
Komentari:0
Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik posjetili su danas grob Arija Livnea u Jerusalimu.
Arije Livne bio je savjetnik predsjednika Vlade Republike Srpske, specijalni predstavnik i šef Privrednog predstavništva Republike Srpske u Izraelu, senator Republike Srpske, te specijalni predstavnik Svjetskog jevrejskog kongresa za bivšu Jugoslaviju.
Preminuo je 10. septembra 2020. godine u Jerusalimu, u 99 godini.
Podsjećamo, Dodik i Trišić Babić sastali su se danas u Izraelu sa poslanikom Kneseta iz stranke Nova nada Zeevom Elkinom.
Društvo
5 h0
Društvo
6 h0
Društvo
6 h0
Društvo
7 h0
Najnovije
Najčitanije
15
39
15
34
15
25
15
20
15
19
Trenutno na programu