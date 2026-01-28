Treći dan blokade graničnih prelaza za teretnjake zbog novih pravila EU

Prevoznici iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije od ponedjeljka u podne blokiraju teretne terminale na graničnim prelazima.

Razlog blokade su pravila EU, odnosno uvođenje novog sistema za ulazak i izlazak iz EU koji vozačima ograničava boravak na području Šengena, kao i neadekvatno reagovanje evropskih institucija.

Radovanović: Što blokade prevoznika budu trajale duže, posljedice će biti veće

Rukovodilac Centra za regionalnu saradnju Privredne komore Srbije (PKS) Aleksandar Radovanović izjavio je danas da će što duže budu trajale blokade zbog novog EES sistema za ulazak i izlazak iz Evropske unije (EU), ali i neadekvatne reakcije Evropske komisije (EK) i zemalja Šengena po pitanju tretmana profesionalnih vozača i ograničavanja njihovog boravka na teritoriji Šengena, posljedice će biti sve teže.

On je za RTS rekao da će, prema podacima PKS, region na dnevnom nivou samo na osnovu neizvezenih proizvoda gubiti 100 miliona evra i da će najugroženije biti automobilska, hemijska, gumarska industrija i poljoprivreda.

Ukazao je i da zbog ove situacije postoji velika opasnost da se izgubi dio evropskog tržišta.

"Ukoliko se poremete lanci snabdevanja i ukoliko nije robu moguće uvesti i izvesti, možemo doći i do kolapsa privrede, zato što fabrike neće imati način da izvezu", upozorio je on.

Prema njegovim riječima, ovo nije pitanje samo transportnog sektora, već privrede cijelog regiona.

Rekao je da rješenje vidi kao što je to regulisano za avio-saobraćaj, železnicu i vodni saobraćaj, i to bi moglo biti dugoročno rješenje.

Ocenio je da administrativni dio u EU nije razumio koliko je ovo pitanje važno i da su tek sada, poslije blokada, shvatili da svi gube.

"Ovo pitanje zahtijeva hitno rješavanje. Izuzeće iz EES sistema bi sada zadovoljilo potrebe da privreda može normalno da funkcioniše, da se omogući transport roba sa ovog tržišta na tržište EU", zaključio je Radovanović.