Blokirani teretni granični prelazi sa EU: Evo kome je dozvoljen ulaz

Na teretnim graničnim prelazima sa EU u toku je regionalni protest prevoznika zbog problema sa boravkom vozača u zemljama Šengena i novog sistema ulaska u EU.

Protest traje više od tri sata, a ulazak je dozvoljen samo za hitne i posebne slučajeve - za kamione koji voze lijekove, stoku i robu za potrebe Oružanih snaga BiH, prenosi Avaz.

U protestu, koji se se održava na svim teretnim graničnim prelazima sa EU zbog problema sa boravkom vozača u zemljama Šengena i novog sistema ulaska u EU, učestvuju vozači iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Putnički saobraćaj preko graničnih prelaza nije u blokadi.

Koordinator protesta u Gradišci Mirko Ivanović rekao je da će blokade trajati do ispunjenja zahtjeva, odnosno dok nadležne institucije EU ne prihvate njihov zahtjev da prevoznici moraju imati poseban status u odnosu na turiste.