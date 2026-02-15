Logo
Suprug Kaje Ostojić imao saobraćajnu nezgodu: Sudario se sa kamionom

Izvor:

Telegraf

15.02.2026

21:42

Супруг Каје Остојић имао саобраћајну незгоду: Сударио се са камионом

Miloš Čujović, suprug pjevačice Katarine Kaje Ostojić, doživio je večeras saobraćajnu nezgodu na Zlatiboru.

Kako prenosi Telegraf, do incidenta je došlo u blizini tunela, kada se suprug pjevačice sudario se sa kamionom.

Prema prvim informacijama, pripadnici saobraćajne policije ubrzo su stigli na lice mjesta kako bi obavili uviđaj. Zbog ove nezgode, saobraćaj na toj dionici puta privremeno se odvijao usporeno.

Јосип Дабро

Region

Josip Dabro zapjevao ustaške pjesme pa pomenuo Pupovca

Podsjetimo, Čujović i Kaja Ostojić su u braku od 2024. godine. Par se vjenčao na romantičnoj ceremoniji na Kosmaju, gdje su za potrebe slavlja i pjevačicinog rođendana zakupili čitav hotel, daleko od beogradske gužve.

