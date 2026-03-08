Logo
Partizan ponizio Bosnu usred Sarajeva

ATV

08.03.2026

21:47

Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Košarkaši Partizana ponizili su sarajevsku Bosnu u 2. kolu ABA lige pobjedom rezultatom 96:56.

Da će Partizan odnijeti pobjedu u ovom meču znalo se otpočetka, samo je bilo pitanje razlike. Na kraju su crno-bijeli stali na plus 40.

Već u prvoj četvrtini ubacili su šest trojki i vodili sa 24:15, a prednost je u drugoj postala dvocifrena.

Na poluvremenu je bilo 55:27 i jasno je bilo da je utakmica za Studente izgubljena.

U nastavku utakmice je prednost Partizana rasla skoro i do 50 poena razlike, a Bosna je donekle ublažila poraz u posljednjim minutama utakmice.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

KK Partizan

KK Bosna

