Partizan ponizio Bosnu usred Sarajeva

Da će Partizan odnijeti pobjedu u ovom meču znalo se otpočetka, samo je bilo pitanje razlike. Na kraju su crno-bijeli stali na plus 40.

Već u prvoj četvrtini ubacili su šest trojki i vodili sa 24:15, a prednost je u drugoj postala dvocifrena.

Na poluvremenu je bilo 55:27 i jasno je bilo da je utakmica za Studente izgubljena.

U nastavku utakmice je prednost Partizana rasla skoro i do 50 poena razlike, a Bosna je donekle ublažila poraz u posljednjim minutama utakmice.