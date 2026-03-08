Logo
Stiže još jedno iznenađenje u Elitu

Izvor:

Avaz

08.03.2026

20:46

Елита 9, ријалити почео
Foto: Screenshot / YouTube

U subotu uveče, nakon najgledanijeg muzičkog takmičenja „Pinkove zvijezde“, u „Eliti“ je održana specijalna emisija povodom Dana žena, 8. marta, u kojoj su takmičari pjevali pjesme svojim ljepšim polovinama, prijateljicama i cimerkama.

Međutim, još jedno iznenađenje je Veliki šef pripremio ljepšem polu. Naime, u poned‌jeljak, 9. marta, u Elitu će ući voditeljka Maša Mihailović, a ono što će se tada desiti oduševiće takmičarke.

Maša će u popodnevnom terminu ući u Elitu kako bi takmičarkama podijelila poklone koje su dobile za Dan žena, tj. 8. mart.

