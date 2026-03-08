Logo
Igokea i dalje ne zna za trijumf u Podgorici

08.03.2026

20:49

Меч Игокее и Зенита
Foto: ATV

Igokea i dalje ne zna za trijumf u Podgorici. Naš tim je izgubio od Budućnosti, 99:67, u drugom kolu šampionske grupe ABA lige.

Debakl Igokee u Podgorici i -32 razlike.

Držali su se izabranici Nenada Stevanovića do polovine druge četvrtine kada je bilo 29:25, ali onda Budućnost pravi seriju 16:2 i na poluvrijeme odlazi sa 18 poena prednosti 45:27.

U drugom poluvremenu nastavljen je potop Igokee. Prednost podgoričana konstanto je rasla, u trećoj četvrtini imali su 35 poena viška 81:46, da bi u posljednjoj dionici ta prednost bila i +38, 91:53.

Sve što su do kraja Aleksandrovčani uspjeli je da smanje na -32 i konačnih 99:67.

Najefikasniji kod Igokee bili su Novak Musić sa 13 i Dragan Milosavljević sa 11 poena. Budućnost je predvodio Nikola Tanasković sa 23, doj je 14 ubacio Džeri Butsjele.

Interesantno je da Igokea nikada do sad nije uspjela da savlada Budućnost u Podgorici, a ovo je bio 17 poraz Aleksandrovčana.

KK Igokea

KK Budućnost

