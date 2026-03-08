Leglo stršljena se uselilo u kuću: Vladica u krevetu i na tavanu zatekao prizor iz horora

Vladica Stanković, poznati hvatač zmija i lovac na stršljene, još jednom je šokirao svojim novim poduhvatom.

Na svom instagram profilu objavio je kako je pronašao ogromno leglo stršljena koje je bilo sakriveno u krovu jedne kuće.

Kako se vidi na snimku, leglo se nalazilo na tavanu, ali i u jednom od kreveta.

S obzirom ma to da je riječ o jako velikom leglu stršljena, Vladica je morao da obuče zaštitno odijelo, prenosi Blic.

Nikako sami ne dirajte legla

Vladica je i ranije apelovao na ljude da nikako ne pokušavaju sami da skidaju leglo stršljena.

– Najgore što možete da uradite je da ih dirate sami, a ne znate kako da im pristupite. Odmah će krenuti u napad. Oni kada ujedu puštaju materiju koja privlači ostale stršljene i onda vas napadne roj – rekao je tada Vladica.

Dodaje da ljudi kada primijete roj treba odmah da ga pozovu, a u međuvremenu, da se udalje od legla.