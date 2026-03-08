Logo
Large banner

Leglo stršljena se uselilo u kuću: Vladica u krevetu i na tavanu zatekao prizor iz horora

08.03.2026

21:14

Komentari:

0
Легло стршљена се уселило у кућу: Владица у кревету и на тавану затекао призор из хорора
Foto: Printscreen/Instagram

Vladica Stanković, poznati hvatač zmija i lovac na stršljene, još jednom je šokirao svojim novim poduhvatom.

Na svom instagram profilu objavio je kako je pronašao ogromno leglo stršljena koje je bilo sakriveno u krovu jedne kuće.

Kako se vidi na snimku, leglo se nalazilo na tavanu, ali i u jednom od kreveta.

S obzirom ma to da je riječ o jako velikom leglu stršljena, Vladica je morao da obuče zaštitno odijelo, prenosi Blic.

Nikako sami ne dirajte legla

Vladica je i ranije apelovao na ljude da nikako ne pokušavaju sami da skidaju leglo stršljena.

– Najgore što možete da uradite je da ih dirate sami, a ne znate kako da im pristupite. Odmah će krenuti u napad. Oni kada ujedu puštaju materiju koja privlači ostale stršljene i onda vas napadne roj – rekao je tada Vladica.

Dodaje da ljudi kada primijete roj treba odmah da ga pozovu, a u međuvremenu, da se udalje od legla.

Podijeli:

Tag :

stršljen

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Првенство БиХ: Пораз Студента у Александровцу

Košarka

Prvenstvo BiH: Poraz Studenta u Aleksandrovcu

51 min

0
Никола Јокић

Košarka

Jokić: Nisam navijao za Partizan

52 min

0
Оскрнављена црква Вазнесења Господњег у Грачаници

Društvo

Sutra je Obretenje glave Svetog Jovana: Jednu stvar nikako ne uzimajte u ruke, smatra se da donosi lošu sreću

57 min

0
Меч Игокее и Зенита

Košarka

Igokea i dalje ne zna za trijumf u Podgorici

1 h

0

Više iz rubrike

Чим постане озбиљно – они се повлаче: Четири знака која тешко подносе обавезе

Zanimljivosti

Čim postane ozbiljno – oni se povlače: Četiri znaka koja teško podnose obaveze

3 h

0
шта значи кринџ делулу НПЦ флекс спеј дигиталац риз спиновати краш хајп вирално рандом ПИК МИ сус сигма спојловати гејткиповати ПОВ Л W

Zanimljivosti

Objavljen rječnik generacije Z! Znate li bilo koji od ovih 20 izraza?

6 h

0
Како се правилно пише "Сретан 8. март" или "Срећан Осми март"

Zanimljivosti

Kako se pravilno piše "Sretan 8. mart" ili "Srećan Osmi mart"

13 h

0
Донијели одлуку: "Присуство слика Христа или крста није доказ да је неко хришћанин"

Zanimljivosti

Donijeli odluku: "Prisustvo slika Hrista ili krsta nije dokaz da je neko hrišćanin"

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

47

Partizan ponizio Bosnu usred Sarajeva

21

32

Podrška vojnom savezu - NATO ucjena Srba

21

24

Zemljotres u Crnoj Gori, osjetilo se i u BiH

21

14

Leglo stršljena se uselilo u kuću: Vladica u krevetu i na tavanu zatekao prizor iz horora

21

06

Prvenstvo BiH: Poraz Studenta u Aleksandrovcu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner