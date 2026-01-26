Raste vodostaj Bosne u Doboju

Izvor:
SRNA
26.01.2026
12:21
Vodostaj rijeke Bosne u Doboju je u porastu, ali je ispod kote redovne odbrane, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Vodostaj rijeke Bosne u Doboju u 10.30 časova iznosio je 156 centimetara i ima tendenciju daljeg rasta.
Nulta kota vodostaja rijeke Bosne za Doboj iznosi 137 centimetara. Visina kote redovne odbrane od poplava je 300, a vanredne 450 centimetara.
Najveći vodostaj rijeke Bosne izmjeren je 15. maja 2014. godine kada je iznosio 721 centimetar.
