Raste vodostaj Bosne u Doboju

Vodostaj rijeke Bosne u Doboju je u porastu, ali je ispod kote redovne odbrane, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vodostaj rijeke Bosne u Doboju u 10.30 časova iznosio je 156 centimetara i ima tendenciju daljeg rasta.

Nulta kota vodostaja rijeke Bosne za Doboj iznosi 137 centimetara. Visina kote redovne odbrane od poplava je 300, a vanredne 450 centimetara.

Najveći vodostaj rijeke Bosne izmjeren je 15. maja 2014. godine kada je iznosio 721 centimetar.