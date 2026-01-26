Mesar otkrio zašto su čvarci papreno skupi

Ukusni, hrskavi, slani. Za gurmane čvarci su nezaobilazan dio trpeze, posebno tokom zime. Nekada nusproizvod od klanja svinja, danas, zbog cijene koja ide i do 40 KM po kilogramu, mogu se svrstati u delikatese.

Provjeravali smo zašto je ovo nekada "sirotinjsko jelo" sada toliko na cijeni.

"Za dobre čvarke potrebna je dobra volja. Mora prvo da se odvoji slanina od svinje, da se stavi u kazan, sipa se oko 10 odsto vode i kreće polako da se krčka - kaže mještanin Kamenice Milan Popović.

Svijet Unuk poznatog biznismena teško povrijeđen tokom pravljenja čvaraka

Od uzgoja svinje do gotovog proizvoda prođe bar godinu dana, a svinja je sve manje i sve to utiče na cijenu.

"Čvarci su skupi upravo zato što više niko ne drži svinje u selu - jednostavno, ne možeš ni svinju da kupiš, ni mast, ni ništa. Nekad je bilo brdo svinja: svaka kuća po dvije-tri je imala pa je bilo i masti koliko hoćeš, pa su i svinje bile masnije, sve je to išlo u korist čvaraka. A danas… od sto kilograma kad topiš, ako budeš imao sreće, dobiješ 7–8 kila čvaraka. I to je to", rekao je mesar iz Kamenice, Dragan Blagojević.

Društvo Prevoznici iz BiH i regiona blokirali teretne granične prelaze sa EU

"Ljudi imaju mnogo obaveza, a sve to mogu da kupe u prodavnici, gotov proizvod", dodaje Popović.

A taj gotov proizvod plaćaju najmanje 1.500 dinara po kilogramu. Koliko je kilogram pršute, na primjer.

"Sve se danas promijenilo: stoke je sve manje, naroda sve više. Sve to utiče na cijenu. To je proces 5–6 sati, možda i duže, na ovako hladnom vremenu", kaže mesar iz Niša Đorđe Kostić.

Zanimljivosti Tijana je bila provodadžija najbogatijim ljudima na svijetu, progovorila o bizarnim zahtjevima

Dodao je da su čvarci izuzetno traženi, da neki pitaju za cijenu, dok druge zanima kvalitet.

"Nekad, kad se to nije jelo često – škembići, čvarci – to nije bilo na cijeni. A sada je to u modi. Tako je kos nas, moda se prati, i onda zato su skupi", rekao je jedan Nišlija.

Teško im je odoleti, pa se kupuju i na malo. Izbor je veliki, ali oni koji ih prave kažu, nema ništa bolje od domaćeg proizvoda.

"Čvarak je najbolji kad se skloni iz kazana, kad se izvadi, dok je vruć. Onda je najslađi", zaključio je Blagojević.

(Juronjuz)