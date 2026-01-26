Tijana je bila provodadžija najbogatijim ljudima na svijetu, progovorila o bizarnim zahtjevima

Tijana, diplomirani psiholog i regruter, jedno vrijeme radila je u Londonu kao provodadžija za izuzetno bogate klijente. Govoreći o svom profesionalnom putu, otkrila je da je to bio najčudniji, ali i najzahtjevniji posao koji je ikada obavljala.

Ekskluzivno provodadžisanje za milionere

Agencija u kojoj je bila zaposlena bavila se ekskluzivnim spajanjem parova, namijenjenim isključivo klijentima sa ogromnim bogatstvom. Članarine su se kretale od 15.000 do čak 100.000 funti, ali ni toliki iznos nije garantovao članstvo.

„Čak i ako ste mogli da platite članarinu, to nije bio dokaz da ste dovoljno bogati. Svi budući članovi morali su da prilože dokaze o imovini vrijednoj najmanje milion funti“, ispričala je Tijana.

Psihologija u službi ljubavi

Razlog zbog kog je Tijana radila u ovoj agenciji bio je vrlo specifičan: firma je zapošljavala samo diplomirane psihologe. Cilj je bio da se psihološko znanje primijeni kako bi klijentima pomogla da pronađu dugoročne i ozbiljne partnere.

„Naša uloga je bila mnogo više od običnog spajanja ljudi. Sa svakim klijentom radila sam ulazni intervju koji je trajao satima. Cilj je bio da ih zaista upoznam – od profesionalne karijere, preko lične priče, do toga šta tačno traže u partneru“, objasnila je Tijana.

Na osnovu tih razgovora, klijenti su potom povezivani sa osobama iz interne baze agencije, koje su odgovarale njihovim vrijednostima, željama i životnom stilu.

Klijenti iz sveta biznisa, poznatih i sultana

Tijana opisuje klijentelu kao izuzetno raznoliku, ali ujedinjenu jednim zajedničkim faktorom – ogromnim bogatstvom.

„Radila sam sa ljudima iz svih poslovnih sfera: vlasnici multimilionskih kompanija, industrijski magnati, poznate ličnosti, pa čak i djeca sultana određenih država“, kaže Tijana.

Agencija je tokom svog rada uspjela da spoji više od 2.000 parova, što je bio jedan od njenih najvećih profesionalnih uspjeha. Ipak, rad u ekskluzivnoj firmi je naglo prekinut.

„Firma se naprasno ugasila 2020. godine“, zaključila je Tijana, ne otkrivajući dodatne razloge zatvaranja.

(Kurir)