Imate psa u Njemačkoj? Mogli bi platiti kaznu do 10 hiljada evra

Ljubav prema psima nije dovoljna — vlasništvo nad psom u Njemačkoj zahtijeva i priličnu finansijsku obavezu. Prema zakonu, onaj ko drži psa u Njemačkoj ne mora samo pravilno hraniti i njegovati svog ljubimca, već ga mora i prijaviti, kao i redovno plaćati porez na pse (Hundesteuer).

Vlasnik je takođe dužan da se pobrine da pas na ogrlici nosi važan dodatak — pseću markicu. Bez nje, stvari mogu vrlo brzo postati skupe.

Važan detalj na ogrlici: šta je uopšte pseća markica?

Pseća markica, poznata i kao markica poreza na pse, službeni je dokaz da je pas prijavljen nadležnoj instituciji i da je porez plaćen. Izdaje se nakon prijave i obično sadrži jedinstveni registracioni broj. Markica nije modni dodatak niti ukras — ona je zakonska obaveza čim je pas izvan kuće.

Pravila koja se odnose na pseću markicu:

sadrži registracioni broj;

predstavlja dokaz da je pas prijavljen nadležnoj instituciji;

služi za identifikaciju psa;

u mnogim njemačkim gradovima i opštinama obavezna je čim je pas izvan kuće;

ukoliko nije pričvršćena na ogrlicu, prijeti kazna;

ne može se zamijeniti ličnom markicom sa brojem telefona.

Da li svaki vlasnik mora plaćati porez na pse?

Prema podacima Saveznog ministarstva finansija Njemačke, porez na pse je „lokalni porez koji je vezan za držanje pasa, a prikupljaju ga gradovi i opštine“. To znači da svaka opština ili grad samostalno odlučuje da li će uvesti ovaj porez i koliki će on iznositi. Ne postoji jedinstven savezni zakon o porezu na pse.

U mnogim njemačkim gradovima i opštinama važi pravilo da pas, čim se nađe izvan kuće ili ograđenog dvorišta, mora imati pseću markicu jasno i vidljivo pričvršćenu na ogrlici. Ovo omogućava brzu identifikaciju odbjeglih životinja i njihov povratak vlasnicima. Žuta traka na ogrlici može biti simbol upozorenja da pas treba prostor, ali ona ne može zamijeniti službenu markicu.

Kazna do 10.000 evra ako pas nema markicu

Oni koji ne shvate ozbiljno obavezu nošenja pseće markice rizikuju visoke novčane kazne. Teoretski, kazna može iznositi i do 10.000 evra ako je pas zatečen bez markice, prenosi portal „T-onlajn“.

Ova maksimalna kazna rijetko se izriče u punom iznosu i najčešće se primjenjuje u slučajevima kada pas uopšte nije prijavljen, što se smatra utajom poreza.

Za puko zaboravljanje ili nepričvršćivanje markice kazne su znatno niže i najčešće se kreću između 10 i 50 evra. Riječ je o administrativnom prekršaju.

Visoke kazne do 10.000 evra služe opštinama kao zakonsko sredstvo pritiska radi efikasnog sprovođenja poreskih pravila, navodi „Fenix-Magazin“.