Baka Dara veze kolo kao da je djevojka, a puni 90! Fešta za pamćenje

Malo je snimaka koji u nekoliko sekundi uspiju da raznježe i nasmiju toliko ljudi, ali jedan prizor iz srca Šumadije upravo je to uradio. 90. rođendan bake Dare Čolić pretvorio se u slavlje o kojem se priča, ne zbog raskoši, već zbog energije i radosti kakva se rijetko viđa.

Na Instagram profilu "balkanski_biseri" objavljen je video sa rođendanske proslave bake Dare iz Donjih Branetića kod Gornjeg Milanovca, koja je nedavno napunila 90 godina. Ono što je posebno privuklo pažnju jeste energija slavljenice koja je oduševila Srbiju.

"Vjerujete li? Na proslavi svog 90. rođendana, baka Dara Čolić igra kolo kao djevojka i poručuje da su godine samo broj! Desetak dana nakon što je napunila devedesetu, baka Dara iz Donjih Branetića kod Gornjeg Milanovca je uz pomoć prijatelja napravila feštu za pamćenje. Čestitamo!", stoji u opisu snimka na pomenutoj stranici.

Na snimku se vidi kako baka Dara bez zadrške ulazi u kolo sa mlađima - sigurnim korakom i sa lakoćom kojoj bi pozavidele i mnogo mlađe generacije.

Takođe, pored igranja kola i vesele atmosfere, baka Dara je uživala i u rođendanskoj torti, sa sve svjećicama u broju 90, koje je sa osmjehom na licu simbolično ugasila.

"Prelijepo za vidjeti"

Komentari ispod objave puni su čestitki i lijepih želja. Korisnici pišu da je baka Dara pravi dokaz da životna radost nema rok trajanja, dok drugi ističu da njena energija treba biti inspiracija svima.

"Srećan rođendan baka Dari i želim joj da sa svojim najmilijima slavi i 100-ti", "Od života želim samo ovakvu energiju u poznim godinama", "Prelepo za vidjeti", "Zvuči kliše, ali godine su zaista samo broj", pisali su oni.