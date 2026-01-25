Kecmanović: Ne dođe li do konsenzusa u BiH - biće razlaz

Republika Srpska je krenula „američkim putem“, ali to je i ruski put, ne samo u Ukrajini.

Dogovor Putina i Trampa u Enkoridžu obojica su ocijenili kao kapitalan, ali nisu rekli po čemu je takav.

Čini se da je to bila mini Jalta na kojoj je definisan znatno širi okvir. Tramp voli brza i jednostavna rješenja, ne dođe li do konsenzusa u BiH – biće razlaz.

Ovako politikolog i bivši član Predsjedništva BiH Nenad Kecmanović za Sputnjik komentariše istup Milorada Dodika koji je obznanio konačne ciljeve Republike Srpske:

„Britanski naučnik Timoti Les je u intermecu između dva mandata Donalda Trampa izjavio da je Srpska tokom Trampove četiri godine propustila šansu da se osamostali, ali da će se prilika ponoviti. Pokazao se vidovit.“

Konačni ciljevi Republike Srpske su pravo na samoopredjeljenje, mirni razlaz u BiH i samostalnost. Ovo je izjavio predsjednik SNSD Milorad Dodik i istakao da je to samo odgovor na višedecenijske napade kojima je Srpska izložena.

Govoreći o napadima i oduzetim nadležnostima koje su Srpskoj garantovane Ustavom i Dejtonom, Dodik je rekao da Republika Srpska, kao odgovor na to, ima pravo na samoopredjeljenje.

On je dodao da su Putin, Tramp i Si ključni ljudi budućnosti civilizacije, te da za poziciju Republike Srpske postoji sve više razumijevanja i na međunarodnoj političkoj sceni.

Dodik je naveo i da je dobio poziv od dvojice kongresmena za boravak u Sjedinjenim Američkim Državama.

Trijumf Milorada Dodika

Kecmanović kaže da je Dodikova izjava zapravo neznatno izmijenjena formulacija njegovih ranije ponuđenih rješenja – ili izvorni Dejton, ili novi dogovor, ili mirni razlaz.

Očekivano ih sada, kaže, trijumfalno ponavlja, jer ima ko i da ga čuje:

„Tramp se vratio, zaigrao punim kapacitetom šefa supersile i ukinuo sankcije svom starom fanu Dodiku. U tome su sjajno preigrali Brisel, koji je stajao iza agresivnih nasrtaja Šmita na Srpsku i njenog lidera. Dodik se povukao sa mjesta predsjednika, ali je zadržao svu moć kao lider vladajuće stranke, odnosno koalicije. A Tramp je pokazao Mercu, Makronu, Starmeru, Ursuli fon der Lajen i Kaji Kalas, kao i njihovim lokalnim eksponentima na bosanskom terenu, da se sa Dodikom može sve dogovoriti, bez progona i potjernica.“

Potpiši Alija, pa nek’ bude k’o avlija

Kecmanović dodaje da treba naglasiti da je Dodik tokom ovog istupanja i pozvao predstavnike druga dva naroda na dijalog.

On podsjeća da je zamjenik američkog državnog sekretara Kristofer Landau u razgovoru sa srpskim članom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović istakao da će SAD sarađivati u ravnopravnim dogovorima tri strane, pod uslovom da rješenja budu realna, konkretna, pragmatična i jasna.

„Iz toga se da zaključiti da SAD neće participirati u pričama o hiljadugodišnjoj istoriji Bosne, o oličenju tolerancije, sloge, mira i komšijske ljubavi, kako to vole Evropljani, spram opore činjenice da za trideset godina takav koncept nije ostvaren. Naprotiv, BiH živi u permanentnoj krizi odnosa i opstaje zahvaljujući intervencijama protektorata, što opet samo pogoršava situaciju, onemogućava da domaće institucije prohodaju i preuzmu stvar u svoje ruke.“

Kecmanović podsjeća da bošnjačka politička elita, kao i da ne razmišlja o takvom dijalogu. Nema rasprave, pripreme, čak ga niko i ne spominje, a biće im, siguran je, spolja nametnut, odmah nakon jesenjih izbora.

„Američki predsjednik takvo ponašanje neće tolerisati, ako ne dođe do dogovora sve tri strane, biće razlaz. I nije isključeno da će ga i bošnjačke mase rado prihvatiti po onom ratnom grafitu na sarajevskoj glavnoj pošti: ‘Potpiši Alija, nek’ je samo naša, pa makar bila i k’o avlija’.“

Grenelov apel

Kecmanović se osvrnuo i na izjavu bivšeg američkog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine Ričarda Grenela, koji je poručio da je Evropa u nevolji, uz konstataciju da bi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić trebalo da slijedi put Sjedinjenih Američkih Država, a ne evropski.

Kecmanović ocjenjuje da je Grenel ovom izjavom zapravo približio razumijevanje dogovora Putina i Trampa sa Aljaske, da je sada jasno da je taj sastanak bio presudan za buduću geopolitičku sliku svijeta.

On konstatuje da je na Balkanu još uvijek bolje biti u Evropskoj uniji nego van nje, ali i da, po svemu sudeći, Evropska unija nema veliku budućnost:

„Najzad, ni Srpska nije odustala od Evropske unije, ali glavne tačke oslonca su joj na osovini Moskva – Vašington, što djeluje kao perspektivnija pozicija. No, ako Srpsku i Srbiju posmatramo kao dvije zemlje jednog naroda, mogli bismo reći – a ovo uključuje i Kinu koja ima velike investicije u Srbiji – srpski narod kao cjelina ima snažne oslonce u svijetu, u vrijeme globalne nesigurnosti i opšte neizvjesnosti“, zaključuje Kecmanović.