Košarac: Šarovićev podli i tipični sarajevski narativ u borbi protiv Srpske pod dirigentskom palicom Šmita

25.01.2026

12:36

Komentari:

4
Član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac izjavio je za Srnu da Mirko Šarović, kao i obično, na federalnim medijima u ulozi potrčka Kristijana Šmita jasno otkriva podle planove protiv Srpske i njenih institucija.

"Priča o pobjedi Branka Blanuše i početku institucionalne krize u Srpskoj. To je tipičan sarajevski narativ u borbi protiv Republike Srpske pod dirigentskom palicom Šmita i dijela zapadnih ambasada", rekao je Košarac.

On je konstatovao da je Šaroviću i ostalim opozicionim pulenima sporan predsjednik Republike, sporna im je Vlada Srpske, kao i Narodna skupština - dakle, sporne su im sve institucije Srpske!

"Ni Šarović ni ostatak opozicione ekipe se ne izjašnjava o krnjem Ustavnom sudu BiH, Šmitu i sinhroniziranim napadima na Srpsku. Neka jasno kažu - je li to njima prihvatljivo?! Nažalost, opozicija je prihvatila da vjerno služi sarajevskim i Šmitovim interesima i da bude dio njihove političke kolone protiv Srpske i srpskog nacionalnog interesa u BiH. Jadno da jadnije ne može biti!", zaključio je Košarac.

Staša Košarac

Mirko Šarović

Branko Blanuša

