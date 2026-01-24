Logo
Minić: Ponašanje mljekara otišlo previše u politiku

Izvor:

ATV

24.01.2026

19:13

Komentari:

7
Минић: Понашање мљекара отишло превише у политику
Foto: ATV

Nećete parkirati traktore pred Vladu, obavijestio je to danas premijer mljekare. Ukoliko budu htjeli da protestuju, protestovaće gdje im to policija dozvoli.

"Ali će doći i ministrica poljoprivrede i ostali iz Ministarstva poljoprivrede, vjerovatno i ja lično sa video bimom, gdje ćemo postaviti i tačno navesti šta smo dali kad je u pitanju mljekarstvo, a pogotovo pojedincima koji su na čelu ove priče koja apsolutno nema veze sa samom suštinom", kaže Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Ministarstvo u međuvremenu sabira 800 miliona podrške mljekarima u prethodnih 10 godina. To je, kako su izračunali, skoro 40% ukupne podrške poljoprivredi u Srpskoj. Nije problem podrška Vlade, nego zasićenost evropskog tržišta, poručuje Ministarstvo mljekarima. A mljekari su danas odlučili da ćute – bar kad je ATV u pitanju. Iako su novinare ATV-a od prvog dana i lično kontaktirali da snimamo njihova okupljanja i sastanke, danas su odlučili da nam kažu da ne daju izjave preko vikenda i poruče „uzmite izjavu s Monda“. Pa, evo izjave s Monda.

"Tajming se slučajno poklopio sa odlukama Ustavnog suda BiH, ali mi se time ne bavimo. Rok koji smo dali nije ultimatum, već vapaj – iskren apel predsjedniku Vlade da se uključi u rješavanje problema", kaže Anto Šipovac, predsjednik skupštine Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara Republike Srpske

Rok koji su prethodno dali Savi Miniću da postupi po njihovim zahtjevima ističe danas. Savo Minić im poručuje – čim budete tražili sastanak normalnim dopisom, biće sastanka. Kaže da poznaje te ljude i poštuje ih, ali neće prihvatiti poluprijeteću komunikaciju.

U međuvremenu, u iznenadnom odsustvu komunikacije mljekara s ATV-om, stiže prigodan mejl od komunikacijskoj tima SDS-a. Njihov predsjednik, profesor elektronike i elektronskih sistema, izbrojao je koliko je mljekara ugroženo, izračunao koliko mlijeka bacaju, isprozivao Vladu zbog arogantnog odnosa prema onima koji nas hrane.

I dok je evropsko tržište prezasićeno, a Vlada broji koliko je dala i koliko će dati mljekarima i poljoprivredi, ostale grane privrede još će neko vrijeme sanjati 180 miliona subvencija. A što se građana tiče, sasvim sigurno su zahvalni onima koji proizvode, ali se hrane sami – za svoje pare.

Komentari (7)
