Košarac: Bonus savjet opoziciji - bolje ćutati i biti smatran izdajnikom nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju

Član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac dao je bonus savjet opoziciji - bolje je ćutati i biti smatran izdajnikom, nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju.

Košarac je rekao da se opozicija u Republici Srpskoj nije izjašnjavala o "kredibilitetu" Ustavnog suda BiH, ali su reagovali jer im je sad upitan kredibilitet i predsjednika i Narodne skupštine i Vlade Srpske.

"Jadni Šmitovci", objavio je Košarac na Iksu.