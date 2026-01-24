Košarac: Bonus savjet opoziciji - bolje ćutati i biti smatran izdajnikom nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju

Izvor:
SRNA
24.01.2026
17:27
Komentari:2
Član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac dao je bonus savjet opoziciji - bolje je ćutati i biti smatran izdajnikom, nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju.
Košarac je rekao da se opozicija u Republici Srpskoj nije izjašnjavala o "kredibilitetu" Ustavnog suda BiH, ali su reagovali jer im je sad upitan kredibilitet i predsjednika i Narodne skupštine i Vlade Srpske.
"Jadni Šmitovci", objavio je Košarac na Iksu.
