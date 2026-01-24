Logo
Košarac: Bonus savjet opoziciji - bolje ćutati i biti smatran izdajnikom nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju

Izvor:

SRNA

24.01.2026

17:27

Komentari:

2
Кошарац: Бонус савјет опозицији - боље ћутати и бити сматран издајником него проговорити и отклонити сваку сумњу
Foto: Srna

Član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac dao je bonus savjet opoziciji - bolje je ćutati i biti smatran izdajnikom, nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju.

Košarac je rekao da se opozicija u Republici Srpskoj nije izjašnjavala o "kredibilitetu" Ustavnog suda BiH, ali su reagovali jer im je sad upitan kredibilitet i predsjednika i Narodne skupštine i Vlade Srpske.

"Jadni Šmitovci", objavio je Košarac na Iksu.

Staša Košarac

