Ministarstvo poljoprivrede o problemima mljekara

24.01.2026

16:29

Foto: Ustupljena fotografija

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o problemima mljekara u Republici Srpskoj.

Razumijemo svaki vaš izazov. Znamo da poremećaji na evropskom tržištu i stvaranje zaliha unose nemir u vaše domove. Vaš trud hrani Republiku Srpsku i to nikada ne zaboravljamo.

Ministarstvo ne može diktirati globalne cijene, ali može garantovati redovnost vaših podsticaja.

Ostajemo vaš siguran partner i u ovim turbulentnim vremenima.

Ministarstvo poljoprivrede

Šta je stvarni problem?

Nije manjak podrške.

Jeste zasićenje evropskog tržišta.

(Višak zaliha u Evropi otežava plasman, ne proizvodnju)

Otkupni ugovori su privatni. Ministarstvo nema zakonsko pravo da mijenja poslovnu politiku privatnih mljekara, ali ima obavezu da subvencioniše proizvođača - što i radimo!

Ministarstvo poljoprivrede

Da li se selo gasi?

800 miliona KM direktne podrške mljekarima u proteklih 10 godina.

Ministarstvo je strateški prioritet Republike Srpske.

Ministarstvo poljoprivrede

Agrarni budžet za ovu godinu

Ukupan budžet: 180 miliona KM

Skoro 40% budžeta ide direktno mljekarima

Ministarstvo poljoprivrede

