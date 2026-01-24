Ministarstvo poljoprivrede o problemima mljekara

24.01.2026
16:29
Komentari:1
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o problemima mljekara u Republici Srpskoj.
Razumijemo svaki vaš izazov. Znamo da poremećaji na evropskom tržištu i stvaranje zaliha unose nemir u vaše domove. Vaš trud hrani Republiku Srpsku i to nikada ne zaboravljamo.
Ministarstvo ne može diktirati globalne cijene, ali može garantovati redovnost vaših podsticaja.
Ostajemo vaš siguran partner i u ovim turbulentnim vremenima.
Nije manjak podrške.
Jeste zasićenje evropskog tržišta.
(Višak zaliha u Evropi otežava plasman, ne proizvodnju)
Otkupni ugovori su privatni. Ministarstvo nema zakonsko pravo da mijenja poslovnu politiku privatnih mljekara, ali ima obavezu da subvencioniše proizvođača - što i radimo!
800 miliona KM direktne podrške mljekarima u proteklih 10 godina.
Ministarstvo je strateški prioritet Republike Srpske.
Ukupan budžet: 180 miliona KM
Skoro 40% budžeta ide direktno mljekarima
