Cvijanović: Više nigdje ne prolazi priča samo jedne strane, pa ni u NATO

- Sastanak sa zamjenicom generalnog sekretara NATO-a Radmilom Šekerinskom krenuo je dobro, a završio onako kako to završavaju sastanci kada imamo učesnike iz BiH. Ni najmanje zbog toga što je nešto bilo pogrešno sa strane zamjenice generalnog sekretara, mi imamo dobru saradnju. Usvajaju se tipski dokumenti više tehničkog karaktera, koji su prateći za saradnju koja je uspostavljena, koji je zamijenio program integracija, koji je nekada ranije postojao. Ono što me raduje što smo mi prije nekog vremena, ima to već dvije, možda i tri godine, napravili jedan takav kontakt sa ljudima iz NATO-a da smo mogli da iskomuniciramo da razumiju da je dolazilo do raznih zloupotreba, manipulacija, kada je u pitanju slanje određenih dokumenata, zaobilaženje stavova srpskih predstavnika, i tu su stvari ispravljene. Oni insistiraju da stvari budu proceduralno u redu, a to je da sve stvari prolaze kroz komisiju, a ne kroz jednu stranu kao što je to do sada bio slučaj - istakla je Cvijanović.

Ona je istakla da su druga dva člana Predsjedništva BiH Željko Komšić i Denis Bećirović bili poprilično eksplozivni na sastanku.

- Upali su u vatru, sa pričom ako bude rata. Jasno sam rekla da nema rata, osim ako ne dođu sa strane neki džihadisti, ili sa strane iz nekog drugog vojnog saveza. Mi imamo duboko političko nerazumijevanje u okviru BiH, i ono se manifestuje na svaki mogući način, pa i na ovakvim sastancima kao što je to danas bude slučaj - naglasila je Cvijanović.

Cvijanovićeva je rekla da je to bilo veoma nekorektno, ali i da to pokazuje kakva su to razmišljanja kolega koji dolaze iz drugog naroda.

- I to me podstaklo da reagujem na prilično buran način. Kada vi dobijete nekoga da govori, a niti je izabran u Republici Srpskoj, niti je pozvan u ime Srba, niti je pozvan da govori u ime i jedne opštine u Srpskoj, ili neke institucije, a oni se nameću da objasne šta je to dobro za Republiku Srpsku. Reagovala sam i rekla da nemaju nikakvog prava da pričaju o tome, o tome samo ja mogu da pričam na ovom sastanku. Upravo ta uzurpacija institucija, a sada i mišljenja, stvar je koja čini nemoguću saradnju u BiH. Što prije prestanu da se ponašaju tako prije će se i stvari moći popraviti - dodala je Cvijanović.

Ona je prethodno razgovarala sa v.d. pomoćnikom američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Brandonom Hanrahanom.

- Bio je konstruktivan i dobar sastanak. Imamo jako dobru saradnju sa ljudima na koje smo i upućeni u sklopu nove američke administracije. Raduje nas njihov pristup koji je usmjeren na razvijanje ekonomske saradnje i raduje nas što imaju isti pristup prema svima. Nema favorizovanja kakva smo ranije gledali, ili optužbi koje su upućene na račun jednih, a kakve smo takođe ranije gledali. To onda otvara čitav jedan prostor da možete da razgovarate o političkim i bezbjedonosnim izazovima, ako ih ima i da unapređujemo našu ekonomsku saradnju - dodala je Cvijanović.

Ona je poručila da je raduje da SAD po prvi put nastupaju na ekonomski način.

- Oni u prethodnom periodu nisu imali takav pristup. Vrlo smo zainteresovani da se krećemo na taj način, kada je u pitanju energetski sektor i infrastruktura u Republici Srpskoj, i moram reći da je veoma dobro i ugodno kada možete da razgovarate o takvim konkretnim stvarima, u kojima možete da pokažete partnerstvo i zainteresovanost. Nama je važno i da imamo i političko razumijevanje, da imamo nekoga ko ima svijest o tome. Šta su to stvari koje su krenule naopako u BiH, zašto su one takve bile i do čega su one dovele. SAD imaju odlično znanje šta su uzroci mnogih kriza koje su BiH iscrpljivale, uništavale i bacale pod noge. Pristup konstruktivnosti su oni pozicionirali i to će trajati i u budućem periodu. I kada imate tako trasirane stvari onda vam to daje priliku da razgovarate. Zadovoljna sam nivoom sagovornika i onoga što smo mogli da pričamo tokom posjeta SAD, a idem ponovo tamo veoma brzo. I ono što smo danas mogli da čujemo i ono što smo juče razgovarali, uspostavili smo juče saradnju sa ljudima iz energetskog sektora SAD. To su ljudi koji veoma razumno posmatraju stvari, i naravno žele da vide nešto od interesa i profita kada je u pitanju Amerika, ali isto tako razumijevši da u ovom novom svijetu treba praviti veze te vrste, i treba naravno raditi na dobrobit obje strane - dodala je Cvijanović.

Cvijanovićeva je u Minhenu prisustvovala Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji gdje je zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem pratila obraćanje američkog državnog sekretara Marka Rubija.