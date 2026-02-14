Novaković Bursać: U Sarajevu ljudi ginu zbog drveća i tramvaja, a oni se bave Mladenom Filipovićem

14.02.2026
14:48
Komentari:0
Član Predsjedništva SNSD-a Snježana Novaković Bursać, reagovala je na izjavu Saše Magazinovića, koji je objavio da su podnesene krivične prijava protiv Mladena Filipovića, šefa predstavništva Republike Srpske u Austriji i drugih lica.
- Djeca i ljudi u Varešu otrovani olovom, a posljedice će se tek sabirati. Nažalost. U Sarajevu se zbog najezde glodara desila epidemija leptospiroze. U Sarajevu, nažalost, ljudi ginu zbog drveća i tramvaja, skoro svaki dan se desi neka pucnjava, eksplozija ili paljevuna auta
dok se ove odgovorne političke gromade bave Mladenom Filipovićem. Bijedno, bjednije - poručila je Novaković Bursać.
✔️Djeca i ljudi u Varešu otrovani olovom, a posljedice će se tek sabirati. Nažalost.— dr Snježana Novaković Bursać (@BursacNovakovic) February 14, 2026
✔️U Sarajevu se zbog najezde glodara desila epidemija leptospiroze.
✔️U Sarajevu, nažalost, ljudi ginu zbog drveća i tramvaja, skoro svaki dan se desi neka pucnjava, eksplozija ili paljevuna auta
dok… https://t.co/YkUEq0rMXj
Region
3 h0
Društvo
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Zdravlje
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Najnovije
Najčitanije
17
40
17
36
17
30
17
24
17
16
Trenutno na programu
16:00
Putnik namjernik ( R)
putopis
16:30
Vremenska prognoza
vremenska prognoza
16:35
Narod priča (R)
reportažna emisija
17:20
Bistra voda EP16 ( 12+, R)
serijski program
18:20
Biznis klub
infotejment
18:55
Marketing
marketing
19:00
ATV vijesti
informativni program vijesti