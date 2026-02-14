Novaković Bursać: U Sarajevu ljudi ginu zbog drveća i tramvaja, a oni se bave Mladenom Filipovićem

Član Predsjedništva SNSD-a Snježana Novaković Bursać, reagovala je na izjavu Saše Magazinovića, koji je objavio da su podnesene krivične prijava protiv Mladena Filipovića, šefa predstavništva Republike Srpske u Austriji i drugih lica.

- Djeca i ljudi u Varešu otrovani olovom, a posljedice će se tek sabirati. Nažalost. U Sarajevu se zbog najezde glodara desila epidemija leptospiroze. U Sarajevu, nažalost, ljudi ginu zbog drveća i tramvaja, skoro svaki dan se desi neka pucnjava, eksplozija ili paljevuna auta

dok se ove odgovorne političke gromade bave Mladenom Filipovićem. Bijedno, bjednije - poručila je Novaković Bursać.