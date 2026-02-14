Logo
Large banner

Novaković Bursać: U Sarajevu ljudi ginu zbog drveća i tramvaja, a oni se bave Mladenom Filipovićem

14.02.2026

14:48

Komentari:

0
Новаковић Бурсаћ: У Сарајеву људи гину због дрвећа и трамваја, а они се баве Младеном Филиповићем

Član Predsjedništva SNSD-a Snježana Novaković Bursać, reagovala je na izjavu Saše Magazinovića, koji je objavio da su podnesene krivične prijava protiv Mladena Filipovića, šefa predstavništva Republike Srpske u Austriji i drugih lica.

- Djeca i ljudi u Varešu otrovani olovom, a posljedice će se tek sabirati. Nažalost. U Sarajevu se zbog najezde glodara desila epidemija leptospiroze. U Sarajevu, nažalost, ljudi ginu zbog drveća i tramvaja, skoro svaki dan se desi neka pucnjava, eksplozija ili paljevuna auta

dok se ove odgovorne političke gromade bave Mladenom Filipovićem. Bijedno, bjednije - poručila je Novaković Bursać.

Podijeli:

Tagovi :

Snježana Novaković Bursać

Saša Magazinović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вуковар

Region

Hrvatska se fizički spaja sa Srbijom i to kod Vukovara

3 h

0
Сутра је Сретење Господње: Један обичај се посебно односи на неудате дјевојке

Društvo

Sutra je Sretenje Gospodnje: Jedan običaj se posebno odnosi na neudate djevojke

3 h

0
Замјеник Генералног секретара НАТО-а

Republika Srpska

Cvijanović u Mingenu sa zamjenikom Generalnog sekretara NATO-a

3 h

0
Стрес

Zdravlje

Nauka dala odgovor: Da li stres ubrzava starenje?

3 h

0

Više iz rubrike

Замјеник Генералног секретара НАТО-а

Republika Srpska

Cvijanović u Mingenu sa zamjenikom Generalnog sekretara NATO-a

3 h

0
Састанак са Брендоном Ханраханом

Republika Srpska

Cvijanović u Minhenu sa Hanrahanom o daljem jačanju ekonomske saradnje

3 h

0
Остојић: Сретење симбол заједништа српског народа у Српској и Србији

Republika Srpska

Ostojić: Sretenje simbol zajedništa srpskog naroda u Srpskoj i Srbiji

4 h

0
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Naš zavjet je jaka i stabilna Srpska

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

40

Osumnjičen za nasilje u porodici: Zatražen pritvor za Laktašanina

17

36

Cvijanović: Sastanak sa Šekerinskom manifestovao nerazumijevanje u BiH

17

30

ChatGPT na udaru: Milioni pozivaju na otkazivanje pretplate

17

24

Automobil udario u kamion pa u autobus, ima stradalih

17

16

Velika policijska akcija: Pali zbog spida, MDMA i više hiljada KM

Small banner

Trenutno na programu

16:00

Putnik namjernik ( R)

putopis

16:30

Vremenska prognoza

vremenska prognoza

16:35

Narod priča (R)

reportažna emisija

17:20

Bistra voda EP16 ( 12+, R)

serijski program

18:20

Biznis klub

infotejment

18:55

Marketing

marketing

19:00

ATV vijesti

informativni program vijesti

Stanje na graničnim prelazima

Small banner