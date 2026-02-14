Logo
Ostojić: Sretenje simbol zajedništa srpskog naroda u Srpskoj i Srbiji

14.02.2026

13:40

Komentari:

0
Остојић: Сретење симбол заједништа српског народа у Српској и Србији
Foto: ATV

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić izjavio je danas u Višegradu da je Sretenje simbol zajedništva srpskog naroda u Srpskoj i Srbiji koji ima zajedničku slavnu istoriju, a imaće i zajedničku budućnost.

- Slobode nikad nije bilo bez države, a slobode i države nikad ne bi bilo bez srpskih boraca koji su branili slobodu kroz istoriju i stvarali državu - rekao je Ostojić novinarima u Višegradu.

снијег

Društvo

Evo gdje će pasti najviše snijega: Objavljena mapa, od noćas jače padavine

On je podsjetio da Srpska i Srbija nastavljaju da obilježavaju Dana državnosti i Dan sjećanja na Prvi srpski ustanak i sve srpske borce oslobodilačkih ratova u čijem je epicentru sloboda kao vrijednost.

Ostojić je naveo da se borba za slobodu vodi od Kosovskog boja do danas.

- Sretenje je simbol zajedništva nacije. Ovim govorimo da smo mi jedan narod, da nam je zajednička slavna istorija i da će nam budućnost biti zajednička - poručio je Ostojić.

On je izrazio želju da buduća pokoljenja žive u miru i brane slobodu na neki drugi način - učenjem, marljivošću, patriotizmom, ljubavi prema državi, te da uče iz slavne istorije srpskog naroda.

Гробље на Косову

Srbija

Srbi posjetili devastirana groblja u Prištini i Južnoj Mitrovici

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja Srbije Dejan Antić rekao je da se Republika Srpska i Srbija sjedinjuju na veliki praznik Sretenje i pokolenjima ostavljaju da zauvijek čuvaju sjećanje na stradale za slobodu srpskog naroda.

- Samo sjedinjeni, snažni, odgovorni, poštujući pale borce za slobodu našeg naroda i u Srbiji i u Srpskoj cenimo tu reč na prvi način - rekao je Antić novinarima u Višegradu.

Antić je čestitao svim građanima Srpske i Srbije Dan državnosti - Sretenje i dodao da je danas u Dobrunu i Višegradu odata pošta junacima Prvog srpskog ustanka i borcima poginulim za slobodu Republike Srpske.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Naš zavjet je jaka i stabilna Srpska

- Time od zaborava čuvamo sećanje na sve one koji su se vekovima borili za slobodu srpskog naroda i sa ove i sa one strane Drine - rekao je Antić.

Radan Ostojić

Обиљежавање Дана бораца Одбрамбено-отаџбинског рата и Првог српског устанка

Društvo

Širom Srpske obilježavanje Dana boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata i Prvog srpskog ustanka

54 min

0
Љубав. вјенчање

Ljubav i seks

Prepoznajte signale i otkrijte da li vam je veza u krizi

57 min

0
Scena

Pjevačica stala na noge poslije operacije: Nisam mogla...

Scena

Pjevačica stala na noge poslije operacije: Nisam mogla...

1 h

0
Мрак вијека погађа Земљу овог датума

Nauka i tehnologija

Mrak vijeka pogađa Zemlju ovog datuma

1 h

0

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Naš zavjet je jaka i stabilna Srpska

52 min

0
Republika Srpska

Kojić: Opozicija iz Republike Srpske sluša stranke iz FBiH

Republika Srpska

Kojić: Opozicija iz Republike Srpske sluša stranke iz FBiH

1 h

1
Republika Srpska

Cvijanović: Rubijev govor inspirativan i otrežnjujući

Republika Srpska

Cvijanović: Rubijev govor inspirativan i otrežnjujući

1 h

0
Сташа Кошарац

Republika Srpska

Košarac: Dan boraca - simbol slobodarskih težnji srpskog naroda

3 h

1

