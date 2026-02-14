Kojić: Opozicija iz Republike Srpske sluša stranke iz FBiH

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić rekao je Srni da opozicija iz Republike Srpske sluša predstavnike političkih partija iz Federacije BiH /FBiH/ dok se SNSD bori za građane Republike Srpske.

Kojić je naveo da je podaništvo PDP-a, SDS-a i Liste za pravdu red jasno pokazano juče prilikom hitnosti postupka Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH čiji su predlagači poslanici Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš.

On je rekao da prilikom prvog glasanja o hitnosti postupka nije bilo entitetske većine, ali da su u ponovljenom glasanju opozicioni poslanici iz Republike Srpske poslušali uputstva iz FBiH.

"Mi slušamo građane Republike Srpske, a oni Begića, DF i druge predstavnike političkih partija iz FBiH", naglasio je Kojić.

On je naveo da je i juče insistirao na odgovoru na pitanje šta se desilo pa su promijenili stav.

"/Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Darko/ Babalj prvo je rekao `nećemo u drugi krug`, a onda Begić govori /poslaniku PDP-a Branislavu/ Borenoviću `šta je ovo Borenoviću, jesmo li se ovo dogovorili` i sve se promijeni", naveo je Kojić.

On je ukazao i na činjenicu da je Borenović negodovao i dobacivao sa mjesta jer je opozicija razotkrivena, a što se može i čuti na snimku sjednice.