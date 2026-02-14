Logo
Dojavljivao vrijeme pretresa: Službenik SIPA-e priznao krivicu, Sud odredio mjere zabrane

14.02.2026

Foto: SIPA

Tužilaštvo BiH predložilo je, a Sud BiH odredio mjere zabrane za osumnjičenog Nebojšu Miletića, policijskog službenika Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) iz RK Banja Luka.

Miletić je osumnjičen da je kao službena osoba u SIPA, zloupotrijebio svoj položaj, tako što je osumnjičenima u okviru akcije koju je provodila SIPA, dojavljivao informacije o danu i vremenu pretresa u okviru policijskih aktivnosti.

"Osumnjičeni je tokom ispitivanja u prisustvu advokata priznao izvršenje krivičnog d‌jela", saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Најновија вијест

Hronika

U Mostaru ubijen Marijo Dadić zvani Pink Panter: Serijski kradljivac, više puta osuđivan

Mjere zabrane uključuju između ostalog, zabranu putovanja i zabranu kontaktiranja sa osumnjičenima i svjedocima u predmetu.

U okviru službenih procedura, osumnjičeni je suspendovan i udaljen iz struktura SIPA. Tereti se da je počinio krivično d‌jelo Zloupotrebe položaja ili ovlasti iz Krivičnog zakona BiH.

Kako saznaje ATV Miletić je ranije bio "pod lupom" i MUP-a Republike Srpske u okviru akcije "Smagler" u kojoj je 20 osoba optuženo za trgovinu drogom i paljevine vozila u Doboju. Međutim, tužilaštvo je ocijenilo da nema dovoljno dokaza za njegovo procesuiranje.

Zanimljivo je da su Kineskinje, koje su prošle godine uhapšene u Doboju zbog prostitucije, boravile u stanu koji je iznajmljivao Miletić.

