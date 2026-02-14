Vozač kamiona nakon sudara u kom je poginula Tatjana Ječmenica: ''Sekunde su bile u pitanju''

Nakon stravične saobraćajne nesreće na obilaznici kod petlje Orlovača, u kojoj je život izgubila nekadašnja srpska teniserka Tatjana Ječmenica, dok je njen suprug Darko Jevtić teško povrijeđen, za Kurir se oglasio i D.K, vlasnik firme "Autoskok", čiji je vozač upravljao šleperom koji je učestvovao u sudaru.

On je istakao da se sinoć kratko čuo sa svojim radnikom i da je vozač bio u stanju potpunog šoka.

- On je iskusan, savjestan i svi smo šokirani nakon ove jezive nesreće. Rekao mi je samo da su sekunde bile u pitanju i da je vidio da njihov auto ide direktno na njega. Išli su iz kontra smjera, pogriješili su skretanje. Svakako istraga je u toku i vještačanje će pokazati šta je bio uzrok nesreće - rekao je D.K. za Kurir.

Prema njegovim riječima, vozač kamiona već sedam godina radi u firmi i do sada nije imao problema u saobraćaju.

- Vozač kamiona je srednjih godina, iskusan vozač, radi kod mene već 7 godina. Bio je vidno potresen i u stanju šoka. To je divan čovjek, zreo, savjestan, iskusan vozač... Potresen je i jako se loše osjeća. Nije povrijeđen, pa je po zakonu, kako istraga nalaže, odmah priveden na saslušanje i podvrgnut testovima na drogu i alkohol, sa te strane koliko znam, sve je u redu, potpuno smo čisti - naveo je vlasnik firme.

On dodaje da je vozač u trenutku nesreće bio na radnom zadatku i da je prevoz bio regularan.

- Izuzetno je strašno ovo što se dogodilo, i po mene je stresno što sam bio daleko od toga, a kamoli taj čovjek koji je sve to gledao. Što se tiče njegovog posla kao vozača, on je bio na radnom zadatku u trenutku nesreće, njegov zadatak je bio realan, natovario je vozilo za međunarodni transport i to je to, sve je bilo ispravno. Mi znamo zašto smo bili tu na putu, ali jedino ne znamo zašto se moralo tako desiti - rekao je D.K.

Podsjetimo, u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na obilaznici kod petlje Orlovača u smjeru ka Ostružnici poginula je nekadašnja srpska teniserka Tatjana Ječmenica. Sudarili su se šleper i džip, a Ječmenica je poginula na mjestu, dok je njen suprug, Darko Jevtić, poslije nesreće u teškom stanju i indukovanoj komi, sa povredama opasnim po život.