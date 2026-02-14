Preminuo Lazar Kršić, duhovnik manastira Tavna

14.02.2026
11:38
Sinoć je, u Bolnici "Sveti Vračevi" u Bijeljini preminuo arhimandrit Lazar, duhovnik manastira Tavna.
Njegovo Visokopreosveštenstvo mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije jutros je služio pomen novoprestavljenom slugi Božijem Lazaru (Kršiću), decenijskom duhovniku i služaščem u manastiru Tavna, prenosi RTRS.
Arhimandrit Lazar Kršić rođen je 12. marta 1952. godine u Liješću kod Broda. Bogosloviju "Sveta Tri Jerarha" u manastiru Krki završio je 1985. godine.
Monaški postrig primio je 24. oktobra 1978. godine u manastiru Svetog Nikolaja na Ozrenu. Rukopoložen je u čin jerođakona 17. oktobra, a u čin jeromonaha 31. oktobra 1978.godine.
U manastiru Tavni je od 1982.godine. Činom arhimandrita odlikovan je 1996. godine.
