Preminuo Lazar Kršić, duhovnik manastira Tavna

Sinoć je, u Bolnici "Sveti Vračevi" u Bijeljini preminuo arhimandrit Lazar, duhovnik manastira Tavna.

Njegovo Visokopreosveštenstvo mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije jutros je služio pomen novoprestavljenom slugi Božijem Lazaru (Kršiću), decenijskom duhovniku i služaščem u manastiru Tavna, prenosi RTRS.

Svijet Starica godinama ležala mrtva u kući, kćerka završila na psihijatriji

Arhimandrit Lazar Kršić rođen je 12. marta 1952. godine u Liješću kod Broda. Bogosloviju "Sveta Tri Jerarha" u manastiru Krki završio je 1985. godine.

Monaški postrig primio je 24. oktobra 1978. godine u manastiru Svetog Nikolaja na Ozrenu. Rukopoložen je u čin jerođakona 17. oktobra, a u čin jeromonaha 31. oktobra 1978.godine.

Zdravlje OPREZ Ove namirnice nam se predstavljaju kao zdrave, a pune su šećera

U manastiru Tavni je od 1982.godine. Činom arhimandrita odlikovan je 1996. godine.