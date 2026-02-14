Zavodljivo i samouvjereno: Milena Popović očarala izazovnim izdanjem

Izvor:
ATV
14.02.2026
11:19
Milena Popović ponovo je uspjela da privuče veliku pažnju na društvenim mrežama, i to zahvaljujući izdanju koje nikoga nije ostavilo ravnodušnim.
U vatreno crvenoj haljini sa golim ramenom i smjelim prorezom na grudima, Milena je pozirala zavodljivo i samouvjereno.
Fotografija je za kratko vrijeme prikupila veliki broj lajkova i komentara, a pratioci su joj poručivali da izgleda nikad bolje.
Jedno je sigurno, a to je da je Milena Popović ovim izdanjem napravila pravi dar-mar na mrežama.
